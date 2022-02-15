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還在用LINE官方帳號當筆記？ 她驚訝發現：原來都被看光光

聯合新聞網 / 綜合報導
LINE示意圖。 聯合報系資料照片。
LINE示意圖。 聯合報系資料照片。

手機通訊軟體LINE由於使用率高，許多人為求方便，想說官方帳號群組只是機器人不會回應 ，會拿來當作記事本使用，丟一些照片或連結。抖音一名網紅「阿比」卻揭露「其實這些東西在後台都看得到！」引來熱議，也讓許多網友表示不敢再亂丟訊息了。

阿比在影片中表示，她在還沒有辦官方LINE之前，以為那些訊息都是官方機器人自動回覆，然後就會傳一些自己想要存的照片、檔案資料到那些群組，想說先暫存一下。但直到自己辦了後才發現，她才發現其實這些訊息「都看得到」。讓她十分傻眼。

許多網友表示「原來不是只有我會用官方帳號記東西」、「我以為是機器人就拿來當日記，結果她直接罵我髒話］、「現在才知道原來看得到」、「後台的人應該每天都看到一堆超怪的訊息....」、「要是有傳不雅照一秒外流」 。

據了解，LINE官方帳號的後台可以設定是否顯示回應訊息，而預設大部分會是「不顯示」，但也可以開啟回應功能。而對喜歡使用LINE來記錄東西的用戶，官方也早在前年就推出「keep筆記」功能，如同一人群組，可以將想記的東西都丟進去，也不用擔心會打擾到其他人，又能在不同裝置間即時同步所有資料。

LINE 網紅 抖音

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