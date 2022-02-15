哥吉拉、福音戰士、超人力霸王、假面騎士 將攻日本英雄宇宙
對比漫威、Ubisoft持續擴展其內容宇宙，日本東寶、Khara、圓谷製作，以及東映在內著名動漫及特攝製作公司展開合作，將推出結合《正宗哥吉拉》、《福音戰士新劇場版》、《新·超人力霸王》、《新·假面騎士》等作品的「新·日本英雄宇宙」 (シン・ジャパン・ヒーローズ・ユニバース)企劃，並且由著名動畫製作人、導演，同時也是Khara公司代表董事社長庵野秀明參與推動。
目前此項企劃尚未公布具體合作細節，但不難猜想未來應該會有諸多內容連動可能性，讓這四款在日本被譽為經典的作品能有更具天馬行空內容呈現。
而此次公開主視覺圖與企劃標誌，分別由過去參與多部著名動畫作品製作的前田真宏，以及著名鋼彈等機器人設計師出渕裕繪製。
其實從哥吉拉已經在好萊塢、Netflix等展開多元宇宙內容發展，而超人力霸王與假面騎士也早已發展不同內容故事，至於新世紀福音戰士更在第一版動畫之後推出諸多補完內容，甚至也衍生更多創作劇情，只是接下來若橫跨不同作品發展更多內容宇宙，或許將吸引更多忠實觀眾與新粉絲關注。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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