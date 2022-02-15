傳亞馬遜、Spotify均有意收購Podcast平台服務業者Audioboom
在Podcast市場競爭中，亞馬遜與Spotify顯然將爭奪收購位於英國倫敦的Podcast平台服務業者Audioboom，傳最快在2月內就會有定案。
創立於2014年，同時在紐約、孟買、墨爾本均有辦公室的Audioboom，目前市值約在2.75億英鎊 (約3.72億美元)，在2020年10月的市值則是2400萬英鎊 (約3250萬美元)，顯然因為疫情影響增加更多聽眾，因此讓Audioboom後續市值大幅增長。
在去年底時，Audioboom的營收達6020萬美元，相比前一年同期增長達125%，稅虔淨利則達300萬美元，並且累積超過3200萬名聽眾，成為全美排名第四規模的Podcast服務平台。
而此次傳出亞馬遜與Spotify均有意收購Audioboom，意味看好Audioboom後續市值成長表現，同時也能擴展旗下Podcast業務規模，藉此在聲音市場爭取更多發展機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
大家夯什麼
▪ 懶人包／《瑪車8》DLC買斷、訂閱制哪個划算？2圖表秒懂…想免錢只有這招
▪ iPhone電池健康度愈來愈低… 蘋果官方4招延續電池壽命、避開這情況
▪ 通勤族解憂法寶！Google map暗藏小心機 一鍵送你「紅色跑車」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言