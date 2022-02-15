傳亞馬遜、Spotify均有意收購Podcast平台服務業者Audioboom

在Podcast市場競爭中，亞馬遜與Spotify顯然將爭奪收購位於英國倫敦的Podcast平台服務業者Audioboom，傳最快在2月內就會有定案。

創立於2014年，同時在紐約、孟買、墨爾本均有辦公室的Audioboom，目前市值約在2.75億英鎊 (約3.72億美元)，在2020年10月的市值則是2400萬英鎊 (約3250萬美元)，顯然因為疫情影響增加更多聽眾，因此讓Audioboom後續市值大幅增長。

在去年底時，Audioboom的營收達6020萬美元，相比前一年同期增長達125%，稅虔淨利則達300萬美元，並且累積超過3200萬名聽眾，成為全美排名第四規模的Podcast服務平台。

而此次傳出亞馬遜與Spotify均有意收購Audioboom，意味看好Audioboom後續市值成長表現，同時也能擴展旗下Podcast業務規模，藉此在聲音市場爭取更多發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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