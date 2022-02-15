Google Currents服務將在2023年後關閉 轉以Spaces服務取代社群互動

Google稍早確認接續在商用版G Suite (後來調整為Workspaces名稱)的Google Currents服務，隨著Google Spaces服務擴大發展而出現被取代性，因此確定將在2023年逐漸關閉。

Google Currents服務早期其實是作為新聞內容閱讀器使用，並且在2013年宣布結束營運，但在Google於2019年關閉社群服務Google+，僅保留G Suite服務內運作版本，並且以Google Currents服務重新包裝，轉身變成企業內部聯繫溝通使用社群平台。

但隨著Google後續將2016年推出的社群服務Spaces擴大發展，並且延續Google+以共同興趣連接群眾的使用模式，顯然Google計畫以Spaces服務取代Google Currents，因此在後續更新中可以看見不少將Spaces服務定位拉高情況。

而從Google+開始，到後來諸多調整，甚至額外藉由Shoelace服務串接真實社交生活，過去也曾藉由Orkut、Wave、Allo等服務進軍社群服務市場，但始終無法取得順利發展局面，因此確定在2023年逐步關閉Currents服務後，Google接下來會如何擴展Spaces服務，預期將吸引更多市場關注。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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