快訊

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

紙業大廠榮成二林廠竄無名火！燃燒面積約300坪 23輛消防車搶救

Google Currents服務將在2023年後關閉 轉以Spaces服務取代社群互動

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早確認接續在商用版G Suite (後來調整為Workspaces名稱)的Google Currents服務，隨著Google Spaces服務擴大發展而出現被取代性，因此確定將在2023年逐漸關閉。

Google Currents服務早期其實是作為新聞內容閱讀器使用，並且在2013年宣布結束營運，但在Google於2019年關閉社群服務Google+，僅保留G Suite服務內運作版本，並且以Google Currents服務重新包裝，轉身變成企業內部聯繫溝通使用社群平台。

但隨著Google後續將2016年推出的社群服務Spaces擴大發展，並且延續Google+以共同興趣連接群眾的使用模式，顯然Google計畫以Spaces服務取代Google Currents，因此在後續更新中可以看見不少將Spaces服務定位拉高情況。

而從Google+開始，到後來諸多調整，甚至額外藉由Shoelace服務串接真實社交生活，過去也曾藉由Orkut、Wave、Allo等服務進軍社群服務市場，但始終無法取得順利發展局面，因此確定在2023年逐步關閉Currents服務後，Google接下來會如何擴展Spaces服務，預期將吸引更多市場關注。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

社交

延伸閱讀

影音直播平台17LIVE 獲App Store與Google Play推薦

不只是充電器！第2代Google Pixel Stand開箱 多了風扇、充電更智慧

通勤族解憂法寶！Google map暗藏小心機 一鍵送你「紅色跑車」

Google新增不用綁Gmail的免費Workspace Essentials計劃 企圖安撫原 G Suite 免費版用戶！

相關新聞

還在用LINE官方帳號當筆記？ 她驚訝發現：原來都被看光光

手機通訊軟體LINE由於使用率高，許多人為求方便，想說官方帳號群組只是機器人不會回應 ，會拿裡來當作記事本使用，丟一些照片或連結。抖音一名網紅「珍奶微糖少冰」卻揭露「其實這些東西在後台都看得到！」引來熱議，也讓許多網友表示不敢再亂丟訊息了。

懶人包／《瑪車8》DLC買斷、訂閱制哪個划算？ 2圖表秒懂…想要免錢只有這招

《瑪利歐賽車8 豪華版（瑪車8）》推出付費DLC「賽道通行證」，加入歷代嚴選48種經典賽道，並加以重製而成，畫面細緻度大增。而48個賽道將分成6次推出，每次推出8款，第1彈賽道更新於2022年3月18日登場，陸續更新到2023年底止，要讓瑪車鐵粉玩好玩滿。

Google Currents服務將在2023年後關閉 轉以Spaces服務取代社群互動

Google稍早確認接續在商用版G Suite (後來調整為Workspaces名稱)的Google Currents服務，隨著Google Spaces服務擴大發展而出現被取代性，因此確定將在2023年逐漸關閉。

傳亞馬遜、Spotify均有意收購Podcast平台服務業者Audioboom

在Podcast市場競爭中，亞馬遜與Spotify顯然將爭奪收購位於英國倫敦的Podcast平台服務業者Audioboom，傳最快在2月內就會有定案。

哥吉拉、福音戰士、超人力霸王、假面騎士 將攻日本英雄宇宙

對比漫威、Ubisoft持續擴展其內容宇宙，日本東寶、Khara、圓谷製作，以及東映在內著名動漫及特攝製作公司展開合作，將推出結合《正宗哥吉拉》、《福音戰士新劇場版》、《新·超人力霸王》、《新·假面騎士》等作品的「新·日本英雄宇宙」 (シン・ジャパン・ヒーローズ・ユニバース)企劃，並且由著名動畫製作人、導演，同時也是Khara公司代表董事社長庵野秀明參與推動。

影音直播平台17LIVE 獲App Store與Google Play推薦

亞洲最大的影音直播娛樂平台17LIVE開春告捷，繼去年獲推薦名列「NEXT BIG」新創明日之星，成為台灣9家國家級新創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。