《夜魔俠》等漫威影集將從Netflix下架 傳前進Disney+
在迪士尼宣布推出旗下串流影音服務Disney+時，便以內容授權到期為由，使得《鋼鐵人》、《雷神索爾》、《美國隊長》等漫威電影內容無法再透過Netflix播放觀看，而接下來包含《夜魔俠》、《潔西卡瓊斯》、《鐵拳俠》、《捍衛者》、《制裁者》、《盧克凱奇》等漫威電視影集也將從Netflix服務下架。
從近期Netflix公布內容，證實《夜魔俠》等漫威電視影集即將下架消息，Netflix透露這些內容的播放授權預計會在2月底到期，接下來將會從播放選項中移除。
Netflix從2012年開始與漫威合作，並且在2015年於Netflix服務正式推出《夜魔俠》、《潔西卡瓊斯》等內容，後續更推出諸多以漫威宇宙改編作品。而隨著後續迪士尼準備推出自有串流影音服務，並且陸續回收原本對外授權使用內容，使得Netflix也持續強化原創影音內容製作策略。
目前還無法確認《夜魔俠》等漫威電視影集從Netflix下架後，除了預期會在Disney+服務上架提供觀看，是否也意味這些原創角色可能會像夜魔俠曾在電影《蜘蛛人：無家日》客串登場，或是《夜魔俠》中由Vincent D'Onofrio飾演的「金霸王」 (Kingpin)也在電視影集《鷹眼》亮相模式，或許會接續在其他漫威作品出現，或以全新獨立作品呈現。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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