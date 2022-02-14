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動視暴雪確認《決勝時刻》新作與新版《戰區》 會以全新遊戲引擎打造

聯合新聞網 / 楊又肇

動視暴雪稍早更新消息中，確認今年預計推出的《決勝時刻》 (Call of Duty)新作，將是2019年推出的《決勝時刻：現代戰爭》續作，並且將以全新遊戲引擎打造。

在先前說明中，動視暴雪已經證實將由Infinity Ward遊戲工作室負責打造新作，而此次除了說明《戰區》 (Warzone)第二季更新內容，同時也確認《決勝時刻》新作將延續《決勝時刻：現代戰爭》內容製作，同時也會推出新版《戰區》。

同時，為了讓遊戲體驗更為一致，《決勝時刻》新作與新版《戰區》都會導入全新製作的遊戲引擎，同時新版《戰區》更強調與《決勝時刻》新作都是從頭打造，因此將帶來全新遊玩體驗，甚至說明所有賽事體驗都會是獨一無二，讓玩家可以更專注在如何求勝。

在此之前，Infinity Ward遊戲工作室就負責打造《決勝時刻：現代戰爭》與《戰區》，因此新作與新版《戰區》內容預期會在Infinity Ward遊戲工作室操刀之下，將能依照玩家期望打造全新遊玩體驗。

至於在《戰區》第二季更新內容，動視暴雪更說明將在2月14日以前釋出至少30項更新，並且讓玩家在賽事中的遊玩體驗提升。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 戰爭

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