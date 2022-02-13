《瑪車8》付費DLC送48賽道「好香」 購買注意這2點、新舊版畫質比較曝光

到底誰還沒買《瑪利歐賽車8 豪華版（瑪車8）》？任天堂2月10日的「Nintendo Direct 2022」線上發表會，其中最讓人驚訝的就是《瑪利歐賽車》未出新作，繼續針對全球超夯的《瑪車8》推出DLC付費「賽道通行證」，加入歷代48種經典賽道。外媒也Po出優化過後的DLC版本畫質與舊款比較，果真「超香」啊！

《瑪車8》推出DLC付費「賽道通行證」，嚴選48個精選賽道，到2023年底將會分成6次發布、每次會推出8個賽道。（翻攝自任天堂官網）

《瑪車8》推出DLC付費「賽道通行證」，收錄了歷代系列作品，像是《瑪利歐賽車 Wii》、《瑪利歐賽車 64》、《瑪利歐賽車巡迴賽》等48個精選賽道並加以重製而成。（翻攝自任天堂官網）

《瑪車8》推出DLC付費「賽道通行證」，收錄了歷代系列作品，像是《瑪利歐賽車 Wii》、《瑪利歐賽車 64》、《瑪利歐賽車巡迴賽》等48個精選賽道並加以重製而成，每次會推出8個賽道，分成6次發布，這樣一來，從今年到明（2023）年底，都有《瑪車8》陪你玩好玩滿，但換角度想，不少鐵粉敲碗《瑪車9》推出日期，恐怕還有得等了。

《瑪車8》每周排行名列前茅

為什麼要說《瑪利歐賽車8 豪華版》「到底還有誰沒買」呢？原因是因為該款《瑪利歐賽車8》於2014年在Wii U推出，2017年時在Switch版推出《瑪利歐賽車8 豪華版》，至今成為Switch最熱賣的遊戲，每周日本《法米通》排行榜上，該款遊戲都名列前10名，熱度幾乎未衰退，全球銷量也達到4300萬套，難怪網友笑說，《瑪車8》應該根本就是《瑪車∞》。

《瑪車8》付費DLC第1彈賽道更新將於2022年3月18日登場，將有「Tour 巴黎兜風」、「Tour 東京賽道」、「Tour 忍者道場」、「3DS 奇諾比奧賽道」、「N64 巧克力山」、「Wii 椰子廣場」、「DS 蘑菇山脊路」及「GBA 空中花園」等8個賽道。

《瑪車8》推出DLC付費「賽道通行證」，收錄了歷代系列作品，像是《瑪利歐賽車 Wii》、《瑪利歐賽車 64》、《瑪利歐賽車巡迴賽》等48個精選賽道並加以重製而成。（翻攝自任天堂官網）

DLC賽道細緻度大增

外媒為了測試賽道是否「真的有優化」，特地貼出影片比較新版本與舊代的畫質，像是「N64 巧克力山」、「DS 蘑菇山脊路」等賽道，明顯可看出付費版DLC的畫質優於舊款，顏色更清晰、放大人物或背景未有鋸齒狀、細緻度增加不少，令不少網友興奮大讚任天堂有誠意、「有48條賽道是很香的事，已經預購」。

「3DS 奇諾比奧賽道」的新版（左）與舊版相比，畫面細緻度增加，鋸齒狀圖像也減少許多。（翻攝自GameXplain YouTube頻道）

「N64 巧克力山」的新畫面（左）與舊畫面相比，差異極大，新版明顯優化。（翻攝自GameXplain YouTube頻道）

買DLC要注意是否買斷

《瑪車8》的DLC付費「賽道通行證」，若單純想直接買斷，以香港eshop為例，定價為港幣169元（約台幣605元）；或使用「Nintendo Switch Online＋擴充包」，以個人1年會員價格港幣325元（約台幣1163元）也能玩到，但要注意若不續約會員資格，就無法玩到DLC的付費賽道（非永久使用權）。

《瑪車8》的DLC付費「賽道通行證」可用「Nintendo Switch Online＋擴充包」玩到，但要注意若不續約會員資格，就無法玩到DLC的付費賽道（非永久使用權）。（翻攝自任天堂官網）

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