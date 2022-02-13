美國兩大黨共同提出新法案 可能促使臉書、推特調整內容演算法

近期由美國民主黨及共和黨參議員提出的《社群媒體NUDGE法案》 (The Social Media NUDGE Act)，或許將使Facebook、Twitter等社群服務平台業者必須調整內容呈現演算法。

《社群媒體NUDGE法案》是由民主黨參議員Amy Klobuchar與共和黨參議員Cynthia Lummis提出，目的在於減少透過線上社群服務分享誤導內容、假新聞產生更多社會摩擦。

Amy Klobuchar表示，雖然提供線上社群服務的業者長期說明有能力控管假新聞、仇恨內容及誤導內容，但事實上在多數情況下仍將利益放在眼前，使得爭議內容仍頻繁地透過社群服務平台傳播，進而產生更大觀看流量，使得業者獲取大量廣告利潤，卻對社會造成更大影響。

而提出《社群媒體NUDGE法案》，Amy Klobuchar預期藉由美國國家科學基金會與美國國家科學、工程暨醫學研究院協力研究社群媒體成隱因素，以及如何讓內容呈現中立等方式，預期可在了解社群媒體平台設計與演算法運作模式下建立「護欄」，避免青少年、兒童等受到社群媒體平台傳遞內容影響，並且藉此降低線上內容產生摩擦情況。

過去以來，民主黨持續推動解決網路錯誤內容傳播產生問題，共和黨則認為這樣的作法影響言論自由，但在過去曾在Facebook負責公民誠信問題的前員工Frances Haugen扮演「吹哨人」，說明Facebook放任假新聞、仇恨言論內容傳播，藉此增加流量與廣告內容營收之後，則促成民主黨與共和黨共同尋求監管方式，確保網路錯誤訊息傳播問題可以獲得改善，而此次共和黨參議員Cynthia Lummis參與支持《社群媒體NUDGE法案》，更顯示美國政府希望改善此類問題所造成影響。

目前《社群媒體NUDGE法案》仍需透過表決通過，並且對外公告才會成為正式法令。若順利通過的話，預期將使Facebook、Twitter等線上社群媒體服務平台面臨改變內容呈現方式，以及背後演算法設計，勢必也將對社群媒體服務伴隨的廣告業務產生影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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