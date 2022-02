消息指稱動視暴雪將以超過2.5億美元資金打造新版《決勝時刻19》

動視暴雪日前透露將由Infinity Ward遊戲工作室打造新版《決勝時刻19》後,目前有消息指出此款遊戲製作經費高達2.5億美元以上。

新版《決勝時刻19》確認將由Infinity Ward遊戲工作室打造,同時也將推出新版《決勝時刻:戰區》,但具體細節暫時尚未確認。

而依照Twitter用戶@RalphsValve透露,此款遊戲製作經費高達2.5億美元以上,甚至高達3億美元,比起多數3A等級製作費用高出許多。

若以先前傳聞來看,新版《決勝時刻19》雖然是由Infinity Ward遊戲工作室打造,但也會由其他遊戲工作室參與製作,因此預期會有大量開發人員投入打造此款遊戲,勢必也需要更龐大資金支撐此款作品開發。

不過,從PlayStation前高層、曾任SIE全球工作室董事長的Shawn Layden發表看法,認為當前的3A等級遊戲開發成本動輒超過8000萬美元,甚至高達1.5億美元情況,加上後續上市期間的行銷推廣費用,若無法順利引起玩家興趣,則會面臨高額成本難以回收窘境,顯然讓遊戲製作淪為高風險賭注,對於遊戲產業顯然不是健康發展方向。

例如去年推出的《決勝時刻18:先鋒》整體銷量,相比《決勝時刻17:黑色行動 冷戰》的銷量下滑,同時《決勝時刻:戰區》遊玩黏著性也跟著下滑,即便《決勝時刻》系列整體銷量依然呈現正向成長,但其中有不少因素是因為在中國市場推出的《決勝時刻:Mobile》營收大幅增加。

Call of Duty: Modern Warfare II’s budget is now purported to range between $250-300 million USD pic.twitter.com/yCLBnNrN03