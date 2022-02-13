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消息指稱動視暴雪將以超過2.5億美元資金打造新版《決勝時刻19》

聯合新聞網 / 楊又肇

動視暴雪日前透露將由Infinity Ward遊戲工作室打造新版《決勝時刻19》後，目前有消息指出此款遊戲製作經費高達2.5億美元以上。

新版《決勝時刻19》確認將由Infinity Ward遊戲工作室打造，同時也將推出新版《決勝時刻：戰區》，但具體細節暫時尚未確認。

而依照Twitter用戶@RalphsValve透露，此款遊戲製作經費高達2.5億美元以上，甚至高達3億美元，比起多數3A等級製作費用高出許多。

若以先前傳聞來看，新版《決勝時刻19》雖然是由Infinity Ward遊戲工作室打造，但也會由其他遊戲工作室參與製作，因此預期會有大量開發人員投入打造此款遊戲，勢必也需要更龐大資金支撐此款作品開發。

不過，從PlayStation前高層、曾任SIE全球工作室董事長的Shawn Layden發表看法，認為當前的3A等級遊戲開發成本動輒超過8000萬美元，甚至高達1.5億美元情況，加上後續上市期間的行銷推廣費用，若無法順利引起玩家興趣，則會面臨高額成本難以回收窘境，顯然讓遊戲製作淪為高風險賭注，對於遊戲產業顯然不是健康發展方向。

例如去年推出的《決勝時刻18：先鋒》整體銷量，相比《決勝時刻17：黑色行動 冷戰》的銷量下滑，同時《決勝時刻：戰區》遊玩黏著性也跟著下滑，即便《決勝時刻》系列整體銷量依然呈現正向成長，但其中有不少因素是因為在中國市場推出的《決勝時刻：Mobile》營收大幅增加。

\《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪

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