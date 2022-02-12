YouTube分享各項產品發展數據 未來將擴展NFT應用、佈局元宇宙

YouTube產品長Neal Mohan稍早分享目前YouTube各項產品發展數據，同時也說明今年將透過更多調整讓創作者、觀眾與廣告合作夥伴都能獲得最大利益。

目前YouTube已經調整內容搜尋等核心體驗，改進影片儲存架構，並且讓影片內容可在YouTube、YouTube TV、YouTube Shorts及YouTube Music服務之間相容使用，同時也向創作者提供全新營利方式，更讓家長有更多內容控制選項，避免家中小孩觀看不合適內容。

而在公布目前YouTube服務使用數據中，YouTube Shorts總觀看次數已經累積超過5兆次，而在2020年1月至2021年12月期間的直播影片每日觀看時間成長至三倍以上，YouTube合作夥伴計畫在去年更累積超過200萬人，目前更能透過10種方式營利。

同時，截至今年1月的YouTube TV內容每日觀看時間更超過7億小時，去年更加強YouTube TV版本的4K畫質內容，並且提供可在無網路情況下離線觀看預先下載內容，以及可讓同一家庭成員使用無限制的串流服務。YouTube Music目前則已經收藏超過8000萬首曲目，去年更在加拿大推出背景聆聽 (background listening)功能，讓使用者可螢幕關閉情況下繼續播放音樂，無須收取額外費用。

針對今年預計加入調整，YouTube將持續改善YouTube Shorts創作工具，並且能讓創作者透過短影片回覆個別的觀眾留言，另外也將持續測試全新YouTube Shorts內容營利方式，例如讓創作者透過BrandConnect製作品牌內容，並且在YouTube Shorts內容中加入超級留言等粉絲贊助功能，或是讓觀眾能直接透過連結導購。

在直播影片部分，則準備推出協作直播功能，讓創作者能進行聯合直播，並且製作互動性更高的直播內容，藉此增加與觀眾互動機會，另外也將針對部分頻道測試會籍贈禮 (gifted memberships)功能，讓使用者可購買特定頻道會員資格，並且可將會員資格轉送給觀看直播中的其他觀眾。

YouTube也持續改善留言等功能，並且在YouTube Studio加入新版深入分析工具，讓創作者能藉此安排合適的創作內容，更計畫藉由Web 3.0技術發展趨勢強化區塊鏈、NFT應用，讓觀眾能收藏創作者特定影片、相片等內容，藉此增加創作者獲利，以及與觀眾深入互動機會。

在YouTube TV部分，則計畫簡化操作介面，同時也將讓使用者更容易管理個人喜愛內容，而在YouTube Music與Living Room服務方面，也將比照Google Assistant數位助理服務等開始支援家長監督模式，同時在YouTube Music也將透過降低刺耳聲音、提高柔和聲音作法，讓聆聽體驗過得改善。

另外，YouTube更計畫擴大廣告內容合作模式，其中將導入影片導購功能，甚至可直接透過連結購買在創作影片內容提及商品，另外也會持續強化互動情境導購模式。

至於在元宇宙市場發展趨勢下，Neal Mohan也透露將會抓住此類發展機會，但也認為目前此類發展仍處於早期階段，未來將會持續關注此類技術發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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