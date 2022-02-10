LINE元宵節特效台灣限定 關鍵字變超連結免洗版
通訊軟體LINE今天推出台灣限定的元宵節聊天室特效，輸入關鍵字元宵、湯圓或燈籠，就可以呼喚熊大和兔兔放天燈；若手機LINE版本為12.0.0以上，關鍵字會變成超連結，點擊就能重複播放特效，不必再洗版訊息。
LINE元宵節特效限定期間從今天起至2月17日上午10時，適用LINE iOS 9.15.0以上版本、LINE Android10.2.0以上版本。
LINE在官方部落格發文說明，若版本和關鍵字皆符合，卻沒有出現元宵節天燈特效，可嘗試將LINE重新開啟，或到LINE設定中的「聊天室背景特效」確認是否開啟。
LINE表示，如果手機LINE版本為12.0.0以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字會以連結形式呈現，想重播聊天室特效時可點擊關鍵字連結，不用一直洗版朋友訊息。
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