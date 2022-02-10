LINE元宵節特效台灣限定 關鍵字變超連結免洗版

網路無國界，玩個遊戲裡也能國民外交！日前有名女網友分享她在遊戲中卡關時，意外被兩名外國人搭救，一夥人順勢聊起台灣，「在一陣聊天後還稍微科普了台灣在哪裡，還有等疫情過後一定要來吃臭豆腐」，讓她覺得是個有趣的體驗。

2022-02-10 11:08