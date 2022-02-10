玩遊戲遇陌生外國人救援 她科普台灣收熱情回應「小籠包！」

網路無國界，玩個遊戲也能國民外交！日前有名女網友分享她在遊戲中卡關時，意外被兩名外國人搭救，一夥人順勢聊起台灣，「在一陣聊天後還稍微科普了台灣在哪裡，還有等疫情過後一定要來吃臭豆腐」，讓她覺得是個有趣的體驗。

女網友在「Dcard」發布「在遊戲內跟外國人聊台灣」一文，分享自己前幾天玩遊戲不小心卡在打不過的關卡中，看到有不遠處有人，便隨口呼喊了「help me ！」，立刻吸引兩名外國人的注意，一人先是詢問是否為女孩，另一人則是讓女網友再說一次以做確認，女網友照做後，外國人打趣地說：「不用擔心寶貝我們來了！」、「gogogo！」

經過一陣群魔亂舞，女網友順利被救出，其中一名外國人接著詢問女網友來自哪裡？是否很冷？女網友回答「台灣」的同時，另一人趁隙搜尋台灣的相關資訊，「喔喔喔！小籠包！台灣有！」並表示他先前在華人街有嚐過，十分喜歡它的口感，見兩人聊得火熱，原先的外國人竟帶著哭腔、拉長尾音吃醋地喊說：「不要不理我啦！」

暢聊一番後，女網友不僅向外國人科普台灣，還等他們疫情過後來台挑戰臭豆腐，對方也熱情地加了女網友好友，且送武器讓她虐怪，但女網友惋惜說到忘了詢問對方的國家，不過最後也小聲地表示兩人的聲音都超好聽，是個讓她感到有趣又溫馨的體驗。

文章一出，底下不少網友表示自己同樣有透過遊戲認識外國人，「他們都會問哪裡人，但聽到台灣人，都會說台灣No.1」、「我認識的都是日本人，他們還說等我去日本時，他們要來接機跟帶我去吃好吃的」、「之前玩其他遊戲，也都隨便進外國的伺服器玩，進去都是被喊Chinese people」。

也有網友將重點放在外國人身上，「重點其實是最後一句對吧」、「好酷喔我也好想玩，人妻已經很久沒被叫寶貝了（誒」、「不要不理我啦，英文原本怎麼說啊？應該說怎麼表達這種嗷嗷理我啦的感覺」。

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