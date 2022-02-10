快訊

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

冬奧／挑戰4周半跳失敗 羽生結弦長曲開場連兩摔恐難3連霸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩遊戲遇陌生外國人救援 她科普台灣收熱情回應「小籠包！」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友在Dcard分享玩遊戲遇到外國人，雙方大聊台灣，相約日後來台品嚐美食。示意圖／ingimage授權
一位女網友在Dcard分享玩遊戲遇到外國人，雙方大聊台灣，相約日後來台品嚐美食。示意圖／ingimage授權

網路無國界，玩個遊戲也能國民外交！日前有名女網友分享她在遊戲中卡關時，意外被兩名外國人搭救，一夥人順勢聊起台灣，「在一陣聊天後還稍微科普了台灣在哪裡，還有等疫情過後一定要來吃臭豆腐」，讓她覺得是個有趣的體驗。

女網友在「Dcard」發布「在遊戲內跟外國人聊台灣」一文，分享自己前幾天玩遊戲不小心卡在打不過的關卡中，看到有不遠處有人，便隨口呼喊了「help me ！」，立刻吸引兩名外國人的注意，一人先是詢問是否為女孩，另一人則是讓女網友再說一次以做確認，女網友照做後，外國人打趣地說：「不用擔心寶貝我們來了！」、「gogogo！」

經過一陣群魔亂舞，女網友順利被救出，其中一名外國人接著詢問女網友來自哪裡？是否很冷？女網友回答「台灣」的同時，另一人趁隙搜尋台灣的相關資訊，「喔喔喔！小籠包！台灣有！」並表示他先前在華人街有嚐過，十分喜歡它的口感，見兩人聊得火熱，原先的外國人竟帶著哭腔、拉長尾音吃醋地喊說：「不要不理我啦！」

暢聊一番後，女網友不僅向外國人科普台灣，還等他們疫情過後來台挑戰臭豆腐，對方也熱情地加了女網友好友，且送武器讓她虐怪，但女網友惋惜說到忘了詢問對方的國家，不過最後也小聲地表示兩人的聲音都超好聽，是個讓她感到有趣又溫馨的體驗。

文章一出，底下不少網友表示自己同樣有透過遊戲認識外國人，「他們都會問哪裡人，但聽到台灣人，都會說台灣No.1」、「我認識的都是日本人，他們還說等我去日本時，他們要來接機跟帶我去吃好吃的」、「之前玩其他遊戲，也都隨便進外國的伺服器玩，進去都是被喊Chinese people」。

也有網友將重點放在外國人身上，「重點其實是最後一句對吧」、「好酷喔我也好想玩，人妻已經很久沒被叫寶貝了（誒」、「不要不理我啦，英文原本怎麼說啊？應該說怎麼表達這種嗷嗷理我啦的感覺」。

Dcard 線上遊戲

延伸閱讀

清朝皇帝親自管控台灣西瓜數量 網笑：雍正批奏太可愛

他問7千元能租新北哪一區套房？網推「這2地」：舒適又便宜

不想當邊緣人？網友大推「最有趣」英文名 讓人一秒記住你

女收到男友手機廣告截圖 意外揪出他在「亂來」

相關新聞

LINE爽收千元紅包超好康？老闆也被騙、他揪3疑點當心被盜個資

開工發紅包，不少人防疫避免直接接觸，會使用App發送紅包，一樣可達到效果，不過可要當心你按的是否為詐騙網頁！一名網友發現最近的非官方帳號的「LINE紅包」假網頁瘋傳，甚至還有老闆也上當，把它當開工紅包發送，他提出3疑點要大家防範。

女收到男友手機廣告截圖 意外揪出他在「亂來」

國外一名女性上月底在社群平台提到，前男友傳送一張汽車廣告截圖給她時，意外洩露了他在「亂來」。

LINE元宵節特效台灣限定 關鍵字變超連結免洗版

通訊軟體LINE今天推出台灣限定的元宵節聊天室特效，輸入關鍵字元宵、湯圓或燈籠，就可以呼喚熊大和兔兔放天燈；若手機LIN...

玩遊戲遇陌生外國人救援 她科普台灣收熱情回應「小籠包！」

網路無國界，玩個遊戲裡也能國民外交！日前有名女網友分享她在遊戲中卡關時，意外被兩名外國人搭救，一夥人順勢聊起台灣，「在一陣聊天後還稍微科普了台灣在哪裡，還有等疫情過後一定要來吃臭豆腐」，讓她覺得是個有趣的體驗。

Google強調開啟二次驗證機制 將使帳號被駭機率降低一半

針對過去長期推動的二次驗證帳號保護機制僅不到10%使用率，因此在去年10月要求超過200萬名YouTube創作者開啟二次驗證機制，並且讓1.5億個新申請Google帳號預設開啟二次驗證，Google表示在這樣的作法下，使得帳號隱私外洩情況明顯減少多達50%。

LinkedIn推出新功能 用戶可設定「不看政治貼文」

華爾街日報報導，社群網站領英（LinkedIn）正測試新功能，開放讓用戶在設定中決定是否接收有政治內容的貼文。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。