Google強調開啟二次驗證機制 將使帳號被駭機率降低一半

針對過去長期推動的二次驗證帳號保護機制僅不到10%使用率，因此在去年10月要求超過200萬名YouTube創作者開啟二次驗證機制，並且讓1.5億個新申請Google帳號預設開啟二次驗證，Google表示在這樣的作法下，使得帳號隱私外洩情況明顯減少多達50%。

過去不少人未使用二次驗證的原因，通常是因為驗證流程相對麻煩，但在目前的作法中，則是可讓使用者透過第二台連網裝置進行驗證，相比早期作法必須安裝Google Authenticator app，並且取得隨機認證碼完成驗證，其實已經簡單許多，但依然有不少人不願開啟二次驗證保護個人帳號。

而在去年呼籲多數YouTube創作者開啟二次驗證保護帳號，避免長久經營內容遭人竊取，同時也讓1.5億個新申請Google帳號預設開啟二次驗證機制，藉此降低帳號被駭機率。在Google稍早公布數據中，則顯示透過二次驗證降低多達50%帳號被駭問題，代表透過二次驗證機制確實能提高帳號隱私安全。

依照Google說明，啟用二次驗證的長遠目的，是為了讓使用者能直接透過第二台連網裝置直接當作身分驗證工具，例如新版Android手機已經可以作為使用者身分驗證裝置，作為網路服務認證使用。

不過，要實現這樣的目標，Google也呼籲使用者必須正確填寫備用電子郵件信箱，以及真實的手機聯繫號碼，藉此順利接收身分驗證連結，或是收取簡訊認證碼。

類似作法，包含蘋果、微軟目前也都開始透過使用者持有第二款連網裝置作為身分驗證工具，或是要求使用者提供真實手機號碼或電子郵件信箱，藉此確認身分是否為真，並且讓使用者能更容易登入個人網路帳號。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦