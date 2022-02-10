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女收到男友手機廣告截圖 意外揪出他在「亂來」

聯合新聞網 / 綜合報導
女收到男友手機截圖，意外揪出他在「亂來」。圖／取自thesun
女收到男友手機截圖，意外揪出他在「亂來」。圖／取自thesun

國外一名女性上月底在社群平台提到，前男友傳送一張汽車廣告截圖給她時，意外洩露了他在「亂來」。

原PO表示當時前男友的截圖右上角出現一個「奇怪的火焰」，她當時不知道那是什麼，隨後查看發現是約會軟體Tinder的標誌。前男友雖然極力否認，但原PO下載該應用程序後，看到前男友出現在她所在地區潛在約會對象名單裡。

許多網友也提到類似的經歷：「我前男友有次因為手機只剩2%的電量，無法接視訊電話，他發了張截圖給我，卻忘記自己下載了約會軟體Bumble…」、「我前任傳了一張他想買給我鞋子的截圖，但約會軟體Hinge就出現在截圖左上角。笑死我了」、「我跟前男友視訊通話時，聽到他那邊傳來奇怪的通知聲音。上YouTube查了一下就知道那是Tinder訊息通知音效」。

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