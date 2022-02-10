女收到男友手機廣告截圖 意外揪出他在「亂來」
國外一名女性上月底在社群平台提到，前男友傳送一張汽車廣告截圖給她時，意外洩露了他在「亂來」。
原PO表示當時前男友的截圖右上角出現一個「奇怪的火焰」，她當時不知道那是什麼，隨後查看發現是約會軟體Tinder的標誌。前男友雖然極力否認，但原PO下載該應用程序後，看到前男友出現在她所在地區潛在約會對象名單裡。
許多網友也提到類似的經歷：「我前男友有次因為手機只剩2%的電量，無法接視訊電話，他發了張截圖給我，卻忘記自己下載了約會軟體Bumble…」、「我前任傳了一張他想買給我鞋子的截圖，但約會軟體Hinge就出現在截圖左上角。笑死我了」、「我跟前男友視訊通話時，聽到他那邊傳來奇怪的通知聲音。上YouTube查了一下就知道那是Tinder訊息通知音效」。
大家夯什麼
▪ 高資費換免費iPhone用4年OK嗎？釣出資深果粉大讚耐用神機
▪ LINE爽收千元紅包超好康？老闆也被騙、他揪3疑點要當心
▪ iPhone相簿小密技！自訂相簿封面、隱藏照片輕鬆做
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言