Instagram看完❤一下 高參與度廣告跨網收服你的心

滑臉書、看 IG 時忍不住對可愛的貓貓狗狗影片按下❤、看過朋友分享的出糗影片一定要在下面打個 XD、專門拍感人長片的品牌有新廣告上線了，你不但完完整整看完，還會想分享給朋友。新冠肺炎後，消費者更加依賴網路，在網路環境中多樣的行為足跡就是品牌掌握目標受眾意向、與之溝通的絕佳良機。

品牌想要促進與網友互動溝通的機會，除了過往在社群平台經營各種互動參與模式，若能跨全網引進互動參與思維，建立與消費者更深刻的雙向連結，不但能在百家爭鳴的嘈雜網海中建立鮮明品牌印象、提升偏好；也能從中得到有價值的數據回饋，累積讓品牌於市場中不可動搖地位的數位資產。

有參與才有偏好 有偏好才有轉換

網友在線上的時間變長了，但也代表同時接受更多網路資訊轟炸；從網海中脫穎而出被消費者喜愛，就成為品牌首要功課。從 Altimeter THE 2020 STATE OF DIGITAL MARKETING 調查可知，有 31% 的受訪品牌，已經意識到數位環境中的品牌競爭只會越演越烈，而將「提升品牌偏好與提升品牌意識」設定為未來規劃數位行銷工作的首要目標。

那麼，到底該如何有效提升品牌偏好？高參與度的數位廣告已然是下一波智慧數位廣告發展重點。根據 Comscore 研究，在「廣告偏好度」調查中，參與率高於平均值的廣告，比參與率低於平均值的廣告高出22%。顯示比起單向的傳遞訊息，在廣告中製造雙向互動的環節讓消費者願意多做停留，更能讓消費者對品牌留下記憶、產生偏好；進而帶動未來的銷售。

❤✌已深植腦海 品牌應追求跨全網的參與式行銷溝通

品牌想要促成與網友互動溝通，用高參與度帶動品牌偏好，過往認為社群是最佳的平台。消費者每天在社群環境中觀看、點擊、按讚、分享，完成不同程度的品牌參與；而品牌不斷刺激參與、製造話題，也可以從中找出更多消費者洞察。

但時至今日，當❤✌已成為消費者再自然不過的反應，品牌也應該在開放網路中引進品牌參與概念；用更豐富多元的互動機制，喚起受眾的互動本能。爭取消費者願意在網海中屏除其他雜訊，專心投入地接受品牌訊息，有效刺激記憶，達到提升偏好的目標。

為此，OneAD 開發以高參與度廣告（Brand Engagement Advertising）為設計概念的新產品；協助品牌在開放網路中與消費者的接觸點全面功能升級，有效提升參與度、累積品牌偏好。

OneAD首發參與式廣告產品－MIRS. S聯盟，用全新展演設計吸引消費者停留關注，社群模式觸動消費者互動行為慣性，有效提升品牌參與。圖片提供／OneAD

突破單一點擊思維 跨網廣告活動應加入多元成效指標

當品牌將參與度思維引進開放網路環境，首先要面臨的挑戰便是成效指標；因為過往單一思維的觸及率（Reach）與廣告點擊率（CTR）已經明顯地無法滿足參與式廣告的互動成效檢核。舉例來說，知名品牌在年節期間推出形象廣告，加強消費者意識時，目的並不需要消費者點進廣告看商品細節；比起點擊，消費者願意停留觀看廣告內容、留下品牌印象，就是一次成功的溝通。消費者為故事感動，卻無法反應在點擊率，對品牌來說無疑是損失精確掌握溝通成效的機會。

OneAD在高參與度廣告（Brand Engagement Advertising）產品中便將受眾參與率（Audience Engagement Rate）納入產品設計，依據網友瀏覽行為為基準，將觀看、點擊與廣告互動都列入成效衡量因素。讓每一次品牌與消費者的接觸，都成為有意義的數位資產累積。期望協助品牌在開放網路環境中也能有效發揮數據科技力，成功用數據達成品牌建造，收服消費者的心。

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