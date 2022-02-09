「嘿，PlayStation」成真囉 Sony PS5將有語音助理功能

現在SONY也在PS5上推出語音助理，讓人好奇未來是不是也有讓自家語音助理推廣到旗下產品生態系的空間呢？

SONY宣布在美國時間2月9日在美國、英國市場推出第二版PS5 OS測試版，除了將會更新UI介面、更新語音聊天功能之外，還加入了語音助理功能，讓「嘿 PlayStation」成真了。

目前PS5的語音助理功能可以讓玩家用語音啟動遊戲、媒體，或是在遊戲期間用語音控制音樂播放等等，玩家可以在設置中自由開關這項功能，不過，目前只開發英語介面，而且也只給美國、英國的測試版註冊帳戶使用。

（翻攝自SONY網站）

同時SONY還將語音聊天功能更名為Party派對聊天室，可以將聊天室自由設置成私人限定還是對外開放，若是對外開放聊天室，就可以未經邀請自由加入。

（翻攝自SONY網站）

新UI部分PS5現在還可以按照遊戲類型分門別類整理玩家的遊戲庫，讓玩家快速找到特定類型的遊戲，同時也能將喜歡的遊戲「保留在主螢幕」上快速進入遊戲（有點像我的最愛的概念），最多可以保留五個遊戲或應用程式。

拜機器學習模型進步所賜，現在有越來越多科技裝置都能支援語音助理了，不過這些裝置某種程度上來說被Google、Apple、Amazon等AIoT生態系所主導。現在SONY也在PS5上推出語音助理，讓人好奇未來是不是也有讓自家語音助理推廣到旗下產品生態系的空間呢？

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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