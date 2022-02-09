LINE爽收千元紅包超好康？老闆也被騙、他揪3疑點當心被盜個資

開工發紅包，不少人防疫避免直接接觸，會使用App發送紅包，一樣可達到效果，不過可要當心你按的是否為詐騙網頁！一名網友發現最近的非官方帳號的「LINE紅包」假網頁瘋傳，甚至還有老闆也上當，把它當開工紅包發送，他提出3疑點要大家防範。

一名網友在Dcard發文表示，一早收到開工大吉的訊息，一開始還以為是朋友送的「LINE Pay紅包」，驚嚇抽到了1000多元，但他準備領取時發現，要「分享5個朋友」才能領取，因而起了戒心，感覺和心中印象的Line Pay紅包運作方式不同，他故意將此訊息傳入5次只有自己1個人的群組，仍未領到紅包，但卻被引導加入一個未經LINE認證（淺灰色盾牌）的LINE帳號，該帳號已至少有5千多人加入。

LINE台灣公司回應該假LINE Pay紅包網頁並非LINE官方舉辦的行銷活動，請民眾不要點擊。（翻攝自事實查核中心網站）

不過他表示，加入後並未看到該LINE帳號騙取個資等相關動作，但懷疑很有可能「搜集個資進行詐騙，或是募集好友數，再把帳號拿去販售都有可能。」，它把過程弄成影片，也整理出以下3疑點呼籲網友天下沒有白吃的午餐，保持警覺不要被騙，「大家儘管檢舉（帳號）起來吧。」

有網友抽到來路不明的LINE紅包訊息，幾乎都是千元起跳。（翻攝自事實查核中心網站）

1.網址怪異，非LINE官方網址勿亂點。 2.紅包的頁面與官方不同，解析度低、圖像粗糙。 3.帳號應為「綠色盾牌」的企業帳號，或是經由LINE認證的「藍盾牌」帳號，而非「淺灰色盾牌」的一般帳號。

不少網友看完該Po文後驚訝表示自己也點了，「老闆傳來的，還以為他今年發財了…」、「這年頭真的什麼都要騙」、「我點網址覺得怪怪就搜尋了，果真…」、「誰會包有奇怪零頭的紅包啊」、「先檢舉帳號」。

「事實查核中心」網站也針對此事回覆，表示LINE台灣公司回應這並非LINE官方舉辦的行銷活動，請民眾千萬不要點擊，使用者要參加LINE公司主辦的官方活動，可以由「貼圖小舖」或LINE Store參加，並提醒用戶不要隨意加入陌生的官方帳號，也別點選不明網址。

事實查核中心分享LINE認證帳號分辨方法，綠色盾牌」為企業帳號，「藍盾牌」帳號為LINE官方認證，「淺灰色盾牌」則為一般帳號。（翻攝自事實查核中心網站）

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