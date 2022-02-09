快訊

「雙金影帝」常楓大年初六睡夢中辭世 享耆壽98歲

10點別忘記！第22期疫苗今3階段分流預約 下周開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Ubisoft+遊戲訂閱服務正式進駐台灣、香港 提供超過100款遊戲內容

聯合新聞網 / 楊又肇

Ubisoft在2019年以UPlay+名稱於美國及歐洲市場推出，並且在2020年更名為Ubisoft+的遊戲訂閱遊玩服務，目前已經正式進駐台灣及香港市場，分別以每月新台幣388元及98港元價格提供訂閱。

目前在Ubisoft+服務收錄遊戲數量超過100款，其中包含Ubisoft新推出的3A等級遊戲作品，同時也包含所有擴充下載內容與經典遊戲，其中包含近期推出的《虹彩六號：撤離禁區》，以及過去推出的《極限共和國》、《極地戰嚎6》、《刺客教條：維京紀元》、《看門狗：自由軍團》、《芬尼克斯傳說》，另外也包含《全境封鎖》和《火線獵殺》系列、《榮耀戰魂》、《波斯王子》、《雷射超人》等經典遊戲作品。

而接下來預計推出的遊戲，將包含《刺客教條：維京紀元 諸神黃昏的預兆》、《工人物語》等內容，另外也提供諸如《美麗新世界》、《魔法門之英雄無敵》、《獵殺潛航》等廣受玩家喜愛遊戲。

除了透過訂閱方式使用多款遊戲，訂閱用戶還能獲得包含遊戲中自訂物品、加強物，以及其他遊戲贈品在內的每月獎勵內容，同時訂閱用戶也能隨著使用時間增加，將使用戶身分區分青銅、白銀、黃金與白金四個等級，每個等級將可獲得不同獎勵。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 美國

延伸閱讀

香港COVID-19確診 連2天超過600例

香港宣布2年來最嚴防疫措施 限聚令緊縮至2人

知名獨立遊戲平台Itch.io砲轟NFT是騙局 抨擊倡導的遊戲公司只想著賺錢

香港欲與病毒共存 遭大陸官媒狠批

相關新聞

契約條款未符合要求 Facebook與Instagram恐無法在歐盟境內使用

依照Meta近期向美國證券交易委員會遞交資料，若未來無法繼續透過美國境內伺服器傳輸、存取歐洲地區用戶資料，將可能關閉歐洲地區的Facebook、Instagram服務。

Ubisoft+遊戲訂閱服務正式進駐台灣、香港 提供超過100款遊戲內容

Ubisoft在2019年以UPlay+名稱於美國及歐洲市場推出，並且在2020年更名為Ubisoft+的遊戲訂閱遊玩服務，目前已經正式進駐台灣及香港市場，分別以每月新台幣388元及98港元價格提供訂閱。

myVideo春節收視排行榜出爐 電影館觀看時數成長8成

台灣大旗下影音平台myVideo今（8）日公布春節9天假期收視排行榜，除了除夕當天直播新年賀歲節目《2022超級巨星紅白...

Google One的VPN服務 除了Android、現開放iOS裝置使用

Google在2020年針對訂閱2TB儲存容量以上的Google One訂閱方案，並且使用Android平台裝置的用戶，額外提供開啟VPN加密上網保護功能，目前也開始向iOS平台裝置用戶提供。

商務版Gmail介面調整 將使Google Chat、Meet與Spaces選項更醒目

Google宣布，將從2月開始針對Workspace用戶測試新版Gmail操作介面，其中將更進一步整合Google Chat、Google Meet與Google Spaces服務項目，預計會在今年4月開始成為預設使用介面，但依然會允許使用者切換回原本介面，只是從今年第二季之後就會變成唯一選項。

蘋果：使用自有或第三方支付方式的約會App 每筆交易徵收27%分潤金額

在全球最大約會app開發商Match Group投訴後，蘋果後續在荷蘭政府施壓情況下，除了說明可在約會app內加入自有或第三方支付方式，更透露每筆消費將向蘋果支付27%分潤金額，其中並未包含加值稅 (VAT)。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。