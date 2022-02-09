Ubisoft+遊戲訂閱服務正式進駐台灣、香港 提供超過100款遊戲內容

Ubisoft在2019年以UPlay+名稱於美國及歐洲市場推出，並且在2020年更名為Ubisoft+的遊戲訂閱遊玩服務，目前已經正式進駐台灣及香港市場，分別以每月新台幣388元及98港元價格提供訂閱。

目前在Ubisoft+服務收錄遊戲數量超過100款，其中包含Ubisoft新推出的3A等級遊戲作品，同時也包含所有擴充下載內容與經典遊戲，其中包含近期推出的《虹彩六號：撤離禁區》，以及過去推出的《極限共和國》、《極地戰嚎6》、《刺客教條：維京紀元》、《看門狗：自由軍團》、《芬尼克斯傳說》，另外也包含《全境封鎖》和《火線獵殺》系列、《榮耀戰魂》、《波斯王子》、《雷射超人》等經典遊戲作品。

而接下來預計推出的遊戲，將包含《刺客教條：維京紀元 諸神黃昏的預兆》、《工人物語》等內容，另外也提供諸如《美麗新世界》、《魔法門之英雄無敵》、《獵殺潛航》等廣受玩家喜愛遊戲。

除了透過訂閱方式使用多款遊戲，訂閱用戶還能獲得包含遊戲中自訂物品、加強物，以及其他遊戲贈品在內的每月獎勵內容，同時訂閱用戶也能隨著使用時間增加，將使用戶身分區分青銅、白銀、黃金與白金四個等級，每個等級將可獲得不同獎勵。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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