Google新增不用綁Gmail的免費Workspace Essentials計劃 企圖安撫原 G Suite 免費版用戶！
Google 日前宣布提供學校、企業、政府等的 G Suite 免費版 (即「舊版」Google Apps) 需要在 5 月 1 日前升級成 Google Workspace 訂閱方案，並自 7 月 1 日開始收費，如果沒有完成訂閱將會遭到停權。
這計劃發布之後，全球用戶抱怨不已，為了安撫 G Suite 免費版用戶，Google 態度大轉彎，推出不用綁 Gmail 的免費「 Workspace Essentials Starter 」計劃，希望挽回用戶的心。
原本 Google 僅提供需要付費的 Business Starter、Business Standard 或 Enterprise Standard 的訂閱方案提供 G Suite 免費版使用者選擇，但卻遭到眾多網友反彈。
如今 Google 新推出「Workspace Essentials Starter」，特色是不需要綁定新的 Gmail，使用者可以持續使用原有的 Email 電子郵件服務，也能使用 Google Drive、Docs、Sheets、Slides、Meet和Chat. ..等服務，而且還具有加密檔案存取、隱私與個資安全保護等。
想要啟動 Essentials Starter 方案，只需以現有公司的 Email 電子郵件信箱註冊 (若是 gmail.com 或 yahoo.com 則無法申請) ，就能享有最多 25 位成員一起使用 Google Workspace Essentials Starter，共享文件檔案、視訊影像、文字訊息等，不需要提供信用卡、也沒有期限。
值得一提的是，雖然 Essentials Starter 有團隊成員上限規定，但每家公司可申請的團隊沒有上限，而且也不提供 Google Workspace 支援服務。
根據 Google 官方支援網頁說明內容， Essentials Starter 版本提供的服務包括：
使用者人數：每個團隊最多只能有 25 位使用者。
儲存空間容量：每位使用者有 15 GB 的儲存空間。
共用雲端硬碟：支援 100 多種檔案類型的 Google Drive，但更換版本後，管理員將無法管理既有的共用雲端硬碟。此外，使用者和擁有者將無法再存取共用雲端硬碟內容，也無法在共用雲端硬碟中新增或刪除內容。因此，在更換版本之前，請先要求共用雲端硬碟的擁有者檢查這些內容，將以後還需要的檔案移至「我的雲端硬碟」中。
進階視訊會議功能：Google Meet 會議時長以 1 小時為限，且最多 100 名參與者。會議參與者無法錄製會議內容並將相關記錄儲存至雲端硬碟，也無法使用意見調查、問與答、分組討論室或出席狀況追蹤功能。
透過 Google Chat 有效收發群組和即時訊息
支援使用與建立 Google 文件、試算表和簡報、Jamboard數位白板
可透過 Google Tasks 在電腦或手機上追蹤工作行程
透過 Google 日曆安排視訊會議和其他活動、提醒和日曆共用作業
管理員可新增、移除成員、指派管理員。
儘管 Google 希望藉由 Essentials Starter 服務安撫 G Suite 免費版用戶的心，但是使用者們究竟買不買單，還要再觀察看看。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 懶人包／《瑪車8》DLC買斷、訂閱制哪個划算？2圖表秒懂…想免錢只有這招
▪ iPhone電池健康度愈來愈低… 蘋果官方4招延續電池壽命、避開這情況
▪ 通勤族解憂法寶！Google map暗藏小心機 一鍵送你「紅色跑車」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言