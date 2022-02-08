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Google One的VPN服務 除了Android、現開放iOS裝置使用

聯合新聞網 / 楊又肇

Google在2020年針對訂閱2TB儲存容量以上的Google One訂閱方案，並且使用Android平台裝置的用戶，額外提供開啟VPN加密上網保護功能，目前也開始向iOS平台裝置用戶提供。

而跟Android平台提供服務相同，在iOS平台提供的VPN加密上網保護功能，一樣是以使用者所在地的其他IP進行「偽裝」，藉此隱藏使用者原本使用IP，但並非像其他VPN服務可讓使用者選擇跨國家地區的IP進行連接，因此無法作為跨區連接其他國家地區提供網路服務的工具。

不過，Google依然針對Android平台裝置用戶提供差異化功能，此次針對Android平台裝置特定app在使用VPN連線會有不正常情況時，即可透過App ByPass選項讓指定app能繞過VPN連線，其他還加入Safe Disconnect選項讓所有網路連線都會透過VPN運作，同時也能透過Snooze選項指定VPN連線功能關閉時間。

若以網路連接安全角度來看，其實iOS裝置已經可以透過iCloud+服務內建「私密轉送」 (Private Relay)功能，讓網路連接數據可以安全傳遞，Google One訂閱方案目前所提供誘因顯然不算大，但是對於習慣使用Google服務，或是同時持有Android、iOS裝置的使用者而言，這樣的調整顯然相當方便。

除了支援Android、iOS裝置，Google先前也透露VPN加密上網保護功能也將對應Windows、Mac裝置使用。另一方面，Google提供的VPN保護功能目前僅在奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、義大利、墨西哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國提供，目前還無法在台灣等亞洲地區使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

VPN 義大利 挪威

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