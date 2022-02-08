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商務版Gmail介面調整 將使Google Chat、Meet與Spaces選項更醒目

聯合新聞網 / 楊又肇

Google宣布，將從2月開始針對Workspace用戶測試新版Gmail操作介面，其中將更進一步整合Google Chat、Google Meet與Google Spaces服務項目，預計會在今年4月開始成為預設使用介面，但依然會允許使用者切換回原本介面，只是從今年第二季之後就會變成唯一選項。

目前此項更新僅針對Workspace訂閱用戶開放，其中包含Workspace商務入門版、標準版、加強版，以及包含企業基本版、標準版、加強版，或是教育基本版、前線版、非營利版，以及使用舊版G Suite套件基本版或商務版的用戶使用，目前並未開放Workspace個人版本用戶使用，另外也尚未開放一般版Gmail服務用戶使用新版介面。

新版操作介面將讓Google Chat、Google Meet與Google Spaces服務項目以更明顯形式出現在左側位置，方便使用者直接取用，同時也能增加這些服務使用比重。

而新版介面預計會從2月8日開放使用者切換使用，但預設仍以現行Gmail操作介面為主，但從今年4月開始則會以新操作介面作為預設值，但使用者仍可透過手動方式改回原本介面。不過，到了今年第二季之後，Gmail就會全面改為新版操作介面，無法再切換回舊版設計。

依照Google說明，新版介面將能讓使用者更容易找到Google Chat、Google Meet與Google Spaces服務項目，同時也能讓工作流程更加順暢，另外也不會因為尋找特定服務而分散注意力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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