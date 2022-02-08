契約條款未符合要求 Facebook與Instagram恐無法在歐盟境內使用

依照Meta近期向美國證券交易委員會遞交資料，若未來無法繼續透過美國境內伺服器傳輸、存取歐洲地區用戶資料，將可能關閉歐洲地區的Facebook、Instagram服務。

Meta之所以有此決定，源自於歐盟自2018年5月下旬啟用的GDPR (一般資料保護規範)法案，其中明文規定禁止跨境傳輸涉及個人隱私資訊的內容，但可在用戶個資獲得充分保護等條件下獲准放行。

而美國境內業者所提供跨國網路服務若要合法使用歐盟境內使用者個資，必須符合美國與歐盟之間簽訂《隱私盾保護協議》 (EU-U.S. Privacy Shield)，或是由業者與歐盟境內用戶個別簽訂的標準化契約條款。

目前包含Google、微軟、亞馬遜等美國大型企業所提供跨境網路服務，基本上都是以標準化契約條款與歐盟境內用戶個別簽訂個資使用同意項目，但Meta所提擬標準化契約條款並未符合GDPR要求，並且由愛爾蘭數據保護委員會介入調查。

若愛爾蘭數據保護委員會調查結果確實發現Meta提供標準化契約條款未符合要求，勢必會影響Meta旗下Facebook、Instagram等服務在歐盟境內運作，因此Meta在稍早向美國證券交易委員會遞交資料，便提及可能關閉Facebook、Instagram等服務在歐盟地區所提供服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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