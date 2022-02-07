玩遊戲也能投資NFT！全球首款「元宇宙手遊」《MetaCity M》3大看點　開放圈地卡位

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image source: FB /  MetaCity M

文／羅文芳

元宇宙話題在全球大爆發，不僅素人靠NFT獲利，名人搶攻虛擬房地產、NFT，不懂投資、虛擬幣的你別觀望啦～其實跟上元宇宙商機，沒有想像中那麼難！因為現在世界第一款「元宇宙手遊」《Demi Human》已在1月29日開跑首波NFT土地預售，在這款遊戲中，不僅結合大家熟知的《模擬城市》、《動物森友會》互動樂趣，更重要的是還能透過手機操作，體驗元宇宙樂趣與房地產交易，以下整理遊戲三大看點。

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#1：不是沾邊而已！在全球共用虛擬世界　擁有有價房產、寵物

隨元宇宙話題發燒，許多投資、遊戲也打著元宇宙旗幟宣傳，但實際上僅是概念相似，並沒有與NFT或是區塊鏈做結合，但遊戲代理商Gamamobi研發兩年打造手遊《MetaCity M》，將現實房產、汽車、家具、衣服搬到遊戲中，以區塊鏈為基底，讓用戶可以在遊戲中5.1億平方公里大的「泰坦星球」生活，其中土地分成各種等級、屬性，讓玩家可以放大價值，想要豪宅還是古典莊園通通有，除了有價交易還將有金融、娛樂功能，兼具樂趣跟元宇宙體驗！

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 #2：搶先卡位元宇宙！《MetaCity M》土地NFT盲盒開跑

講到元宇宙投資，NFT交易就是其根本基礎，網紅老高也曾分享「元宇宙讓人們又有了重新分配財富的自由」，所以「搶佔先機」就很重要，這也能從全球最大社群臉書，改變公司名稱Mata並宣布將往此發展後，眾多企業也跟上腳步看出，想要卡位就要手腳夠快，近期《MetaCity M》也已於1月29日 00:00(GMT+8)開放第一波NFT盲盒預售，讓用戶有機會先圈地，透過全球虛擬交易所在亞洲區共1萬7千筆土地投資，分S級、A級、B級三種土地等級，玩家有機會以超值價格獲得S級土地。 

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#3：聯名台灣知名NTF《Demi Human》備受關注

 除了有社群與投資功能，《MetaCity M》也與台灣團隊與泰國畫師合作推出的《Demi Human》作品聯名，《Demi Human》之所以受到關注，除了畫風受到讚賞，還有有擁有後，即可加入專屬社群，是許多剛踏入區塊鏈技術的新手會投資的一項NFT，擁有者可以享有第一批進駐《MetaCity M》的機會，打造屬於自己的城鎮，加乘效應大，備受幣圈關注。

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