台灣網友熱議10大NFT來了！周董潮牌「幻影熊」只排No.2

萬物皆可NFT！

台灣最近掀起一波NFT熱潮，一張製作成NFT的數位圖片、影片，價格常常可以在短短幾天內翻好幾倍，知名項目甚至還可以賣到百萬、千萬新台幣的價格，少數還創下破億的驚人天價，瘋狂程度使想要一夜致富的人趨之若鶩，不僅如此，許多品牌、網紅、藝人也掌握此波「財富密碼」，紛紛搶著發行自己的NFT項目。



不過，國外熱門追捧的項目在台灣不一定會受歡迎，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台灣網友討論最熱門的NFT項目有哪些，一起來看看你聽過的有幾個吧！

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【什麼是NFT】 NFT全名為Non-Fungible Token，中文叫非同質化代幣，簡單來說相較於每一枚比特幣都一樣，沒有不同且可以互換，非同質化代幣每一枚都是「獨一無二」世界上僅此一枚的存在，具有不可分割、不可替代的特性，因此可以用來代表數位文件。

No.10 Ghozali Everyday

你有想過每天拍一張自拍照，有天能讓你一夕致富嗎？印尼這位年輕大學生Ghozali Ghozalo就把自己18至22歲（2017~2021）期間，每天坐在電腦前拍的自拍照，發行為系列NFT販售，價格從最初售價0.001ETH（約新台幣200元），短短幾天一度飆漲至0.3ETH（約新台幣2萬元），漲幅高達300倍。特別的是，Ghozali會在推特上回覆每位購買NFT的用戶，當時拍下那張自拍時的心情，例如有張照片他就回覆「這個晚上，因為想太多失眠，突然意識到明天還要上學」。

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No.9 Demi-Human

Demi-Human中文翻譯成「亞人」，創辦團隊主要是想打造一個關於亞人的元宇宙，值得注意的是，這是一個台灣的項目，設計則是由來自泰國的繪師操刀，整體風格相當帥氣又有特色，背後還有獨一無二的設定與世界觀。

項目本身除了社群活絡，共識凝聚力強大之外，還透過與不少業者合作，只要持有該系列NFT就可以獲得專屬優惠，像是萊客早餐吧、優卡輕食、沐恩溫泉飯店等等，都是合作對象，透過附能使NFT不單純只能拿來收藏，因此在台灣社群上有著不小的討論度。

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No.9 Shiyun fried chicken shop

在台灣擁有超過三十年歷史的師園鹹酥雞也跟上NFT熱潮，不只是全台第一家NFT鹽酥雞店，也是全球第一家，話題十足加上本身的品牌知名度，使NFT一上架就立刻掀起討論，更在短短一天內漲幅高達近130倍。發行的NFT包括炸魷魚、杏鮑菇、四季豆、花椰菜等等，每種數量都不一樣，較特別的是，購買這系列NFT，只要每轉手交易一次，買家就可以前往師園鹽酥雞免費兌換一份鹽酥雞，因此被不少網友稱為「真的能吃的NFT」，不過，如果真的只是想吃鹽酥雞，直接去店裡買，相較於NFT的售價，恐怕還是遠遠便宜不少啦！

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No.7 CryptoPunks

相較於最近許多以賺錢為出發點，如雨後春筍般出現的各種奇怪NFT，CryptoPunks可說是歷史最為悠久的「骨灰級」NFT項目之一，最早在2017年就誕生，由兩人開發團隊Larva Labs創建，透過演算法隨機生成總量一萬張24x24象素的肖像組圖，有的戴帽子、抽菸斗，各有特色，並儲存於乙太坊區塊鏈上，當時只要有興趣的人，都可以「免費」索取。如今因為稀缺性加上NFT受到更多人關注，價格早就飆漲飛天，如藝人余文樂收藏的「CryptoPunk 9997」就在日前以3385萬港元（約新台幣1億2千萬元）賣出。

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No.6 蔣中正總裁指揮刀

不只全民瘋NFT，國民黨日前也宣布要進攻元宇宙，發行「蔣中正總裁指揮刀」的第一件國民黨NFT黨史文物。國民黨黨史館主任林家興表示，這把刀除了歷史悠久，也是蔣中正來台初期的佩刀，上面還刻有「戡亂建國」四字，意義非凡。希望透過發行為NFT的形式，讓更多人一睹黨史文物風采，未來甚至可以推出更多限量NFT，透過交易、拍賣，打造出加密藝術品的線上展覽，搭上元宇宙跟NFT的熱潮，也在社群上成為熱門討論話題。

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image source: 翻攝自網路

No.5 Bored Ape Yacht Club

中文又稱作「無聊猿」，最早在2021年4月推出，也是當今NFT市場價值最高的項目之一，甚至超越歷史悠久的CryptoPunk。除了同樣是透過演算法，隨機生成一萬張的圖片，許多名人相繼公開表示自己買進或曾持有也造成「名人效應」追捧。此外，無聊猿團隊動作頻頻，透過各種方法替NFT附能，像是日前宣布空投給每個持有無聊猿的人一瓶「變種血清」用來改變特徵外觀，馬上就傳出有血清被以580萬美元天價（約新台幣1億6千萬元）賣出的消息，使熱度居高不下，不斷拉抬價格創下新高。

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No.4 YOLO Cat

由台灣藝人陳零九推動發行，限量999隻的YOLO Cat，每隻要價0.9ETH（約新台幣6萬元），其中，為了增加這系列NFT的價值，祭出多項福利如可換取演唱會門票、限量T-shirt之外，還宣布會抽出一位幸運兒，享有「獲得陳零九一年經濟收入的9%」，成功吸引不少人的關注。不過，日前首波銷售卻出現開賣「前一分鐘」即售罄的情況，且價格快速從0.9ETH被哄抬至8.05ETH，令不少人質疑割韭菜意味濃厚，陳零九事後表示是系統問題，並相當有誠意的提出補償方案，包括交易失敗的手續費全額補償。

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No.3 OnionMeta

由高人氣網路插畫家洋蔥發行，宣布將打造OnionMeta的元宇宙，只要擁有洋蔥發行的NFT就可以成為一員，除了能夠享有加入專屬社群、不定時抽獎洋蔥限定週邊、官方商品五折優惠、限定LINE貼圖之外，未來還有機會獲得銷售分潤，發行總量為1024張，售價0.3ETH（約新台幣2萬元）。不過，高人氣似乎也成功轉換成高買氣，首波發行324張，開賣不到一秒鐘就全被搶購一通，使網友哀鴻遍野「又是白白浪費手續費了」、「普通人根本搶不到啊」、「太扯，有錢人真多」。

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No.2 Phanta Bear

Phanta Bear雖然並非周杰倫親自發行，而是由他旗下潮牌Phanta Bear推出，就算如此，憑著周杰倫亞洲天王的超高名氣，造成另類的「帶貨效應」，依然讓限量一萬個Phanta Bear在上線後被秒殺，且地板價從公開發行的0.26ETH，一路上漲至最高7.3ETH，漲幅高達28倍，不只受到全球多達30個國家報導，包括杜拜、以色列、摩洛哥等等，成交量也一度躍升至OpenSea上的第二名，成為另類台灣之光。不過，這波熱度似乎沒有維持下去，近日地板價又快速回落2.2ETH附近，加上近期加密貨幣大跌，當時一窩蜂買進的持有者如今恐怕都損失慘重。

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No.1 路吸派

日前本土天王吳宗憲兒子鹿希派因為在路邊呼麻遭逮，震撼娛樂圈，對此，被網友封為台灣大麻教父的藝人謝和弦，不僅發文聲援，事後無預警的在臉書宣布發行NFT，將兩人在路邊吸菸的圖片取名為「路吸派」，總發行量僅有70張，且最初發行的初始價格為0.0042ETH（約新台幣280元），短短上線不到幾小時，最高一度漲至0.5ETH（約新台幣3萬3千元），暴漲逾百倍，謝和弦本人也開心在臉書分享此事，並表示持有者未來有機會獲得互動機會、回饋。搭上時事話題的熱度，以及謝和弦本身的高人氣加持，成為台灣近期最具話題性的NFT項目。

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【網路溫度計】提醒您－



◎一人吸毒，全家受苦；珍惜生命，拒絕毒害

◎少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年1月26日至2022年1月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『NFT項目』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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