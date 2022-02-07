元宇宙嘗試失敗？Mozilla將下架虛擬視覺瀏覽器Firefox Reality
Mozilla宣布將結束自2018年秋季推出，針對虛擬視覺裝置打造的瀏覽器Firefox Reality，預計會在未來幾周內從HTC VIVE、Oculus、Pico與HoloLens等虛擬視覺裝置所對應軟體市集服務下架，不再提供安裝使用。
作為取代，Mozilla推薦使用者改用Igalia即將推出，同樣針對虛擬視覺裝置打造的開源瀏覽器Wolvic，而此款瀏覽器是以Firefox Reality的原始碼改寫而成，預計會從下周開始對外提供下載使用，但依然會以測試形式提供。
Wolvic瀏覽器同樣可對應HTC VIVE、Oculus、Pico與HoloLens等虛擬視覺裝置，甚至也能支援Google Daydream等裝置使用，因此將作為取代Firefox Reality的瀏覽器產品。
雖然Firefox Reality瀏覽器協助推動WebVR、WebAR等開源技術，但Mozilla強調本身不會長時間主導此類技術發展，而是會由其他單位組織合作接手後續成長，本身僅會維持Firefox瀏覽器主要發展，因此預期由Igalia接續推動以Firefox Reality為基礎的虛擬視覺瀏覽器發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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