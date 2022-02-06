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與前代隔了8年…Rockstar Games證實著手打造《俠盜獵車手6》

聯合新聞網 / 楊又肇

在越來越多關於《俠盜獵車手6》相關傳聞出現後，Rockstar Games稍早終於透過官方Twitter證實投入新作開發流程，但並未透露具體細節。

除了公布著手打造《俠盜獵車手》系列新作，並未說明新作具體名稱、預計發行平台，以及上市時間等資訊，甚至是否為系列作品正統續作也尚未確認，但至少是在眾多傳聞之後首次由官方透露消息。

距離推出《俠盜獵車手5》的時間，至今已經超過8年，甚至遊戲主機平台都已經從PlayStation 3、Xbox 360版本跨入PlayStation 4與Xbox One，甚至後續也將在今年3月於PlayStation 5與Xbox Series X|S推出畫質強化版本，成為橫跨三個世代遊戲主機的作品，總計累積銷售超過1.55億套。

而在這超過8年時間內，Rockstar Games除了持續維護《GTA Online》線上模式營運內容之外，僅額外在去年11月推出以高畫質移植的《俠盜獵車手：三部曲 – 最終版》，並未透露是否計畫接續打造《俠盜獵車手》系列後續作品。

在去年以線上形式舉辦的GDC 2021活動中，Rockstar Games曾分享旗下藉由機器學習方式改進遊戲中人類、動物肢體動作，使其在遊戲中的動作反應更趨真實，另外也能藉由人工智慧技術建構更擬真的遊戲世界，因此令人猜測可能會以人工智慧方式建構更擬真、範圍更大的《俠盜獵車手6》遊戲世界。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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