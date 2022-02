與前代隔了8年…Rockstar Games證實著手打造《俠盜獵車手6》

在越來越多關於《俠盜獵車手6》相關傳聞出現後,Rockstar Games稍早終於透過官方Twitter證實投入新作開發流程,但並未透露具體細節。

除了公布著手打造《俠盜獵車手》系列新作,並未說明新作具體名稱、預計發行平台,以及上市時間等資訊,甚至是否為系列作品正統續作也尚未確認,但至少是在眾多傳聞之後首次由官方透露消息。

距離推出《俠盜獵車手5》的時間,至今已經超過8年,甚至遊戲主機平台都已經從PlayStation 3、Xbox 360版本跨入PlayStation 4與Xbox One,甚至後續也將在今年3月於PlayStation 5與Xbox Series X|S推出畫質強化版本,成為橫跨三個世代遊戲主機的作品,總計累積銷售超過1.55億套。

而在這超過8年時間內,Rockstar Games除了持續維護《GTA Online》線上模式營運內容之外,僅額外在去年11月推出以高畫質移植的《俠盜獵車手:三部曲 – 最終版》,並未透露是否計畫接續打造《俠盜獵車手》系列後續作品。

在去年以線上形式舉辦的GDC 2021活動中,Rockstar Games曾分享旗下藉由機器學習方式改進遊戲中人類、動物肢體動作,使其在遊戲中的動作反應更趨真實,另外也能藉由人工智慧技術建構更擬真的遊戲世界,因此令人猜測可能會以人工智慧方式建構更擬真、範圍更大的《俠盜獵車手6》遊戲世界。

We look forward to sharing more as soon as we are ready, so please stay tuned to the Rockstar Newswire for official details.



On behalf of our entire team, we thank you all for your support and cannot wait to step into the future with you!