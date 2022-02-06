由三上真司領軍打造的《鬼線：東京》公布實機遊玩影片 3月25日推出

Bethesda Softworks宣布，旗下由三上真司領軍的Tango Gameworks遊戲工作室所製作動作冒險遊戲《鬼線：東京》 (GhostWire: Tokyo)，將於3月25日登上PlayStation 5與PC平台，同時也釋出實機遊玩內容。

PlayStation 5數位版將從即日起開放預購，PlayStation Plus會員將可額外享有10%獨家折扣，完成預購還可獲得「騎士服裝」、「般若服裝」數位內容，而數位標準版價格將以新台幣1890元銷售，數位豪華版售價則是新台幣2590元，並且能讓玩家提早3天遊玩完整遊戲內容，並且額外提供「街頭服裝套組」與「忍者服裝 & 苦無武器」數位內容。

至於PlayStation 5實體版則會在2月15日開放預購，並且可選擇兩款不同設計的特典鐵盒，但僅提供藍光光碟標準版，並未包含豪華版內容，建議售價則是新台幣1790元。

《鬼線：東京》是一款動作冒險遊戲，玩家的任務是要掌握神秘的技藝「織靈術」，並且擊敗入侵東京的邪惡般若，以及他的追隨者「異訪者」。這些超自然的人物穿梭於《鬼線：東京》的迷人世界，營造出一種奇妙的氛圍，彷彿是在寫情書給奇幻的東京，以及這座城市裡的秘密。

遊戲將帶領玩家來到一個充滿日本傳說、民間故事和童話人物的世界，玩家將穿越東京的超現代城市景觀，並且發現經典地標，進而揭開隱藏其中的秘密。

玩家將扮演被名為「KK」神秘魂魄附體的主角「曉人」，在追尋事件真相之餘挽救東京的居民。在「KK」指引之下，「曉人」可施展名為「空靈編織」 (Ethereal Weaving)的神祕術法，驅使火、風、水等元素力量的結印，以及藉由弓箭與符咒來對抗來自幽冥的超自然存在「稀人」 (マレビト)。

在妖怪「天狗」協助之下，「曉人」透過施展「魂索」移動到原先無法抵達之處，並且藉由「靈視」感知周遭環境，探查敵人與發現關鍵地點。

「曉人」必須淨化遍布東京各處的「鳥居」，阻止透過黑暗瘴氣入侵的「稀人」，同時使用替身紙人「形代」 (カタシロ)拯救被大霧化為靈體的東京居民，並且透過「魂轉送裝置」將居民傳送回外界回復正常。

在遊戲途中隨著遊玩進度，「曉人」將會取得更多除魔武器與道具，並且解放更多法術技能，同時也能挑戰各類支線任務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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