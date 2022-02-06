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自動推薦不適合我！Netflix允許使用者移除「繼續觀賞」中不想看的推薦影片
Netflix宣布，將允許使用者手動移除在「繼續觀賞」列表中所推薦的影片項目，避免壓根不感興趣的影片內容一直出現。
雖然Netflix強調會以使用者觀看習慣，自動推薦最合適的影片內容，但有時難免會因為使用者帳號並非僅由自己使用，甚至有些影片是在Netflix刻意推廣觀看，使得「繼續觀賞」列表所推薦影片並非都是使用者感興趣內容，而時間久了難免會讓使用者覺得煩感。
因此在稍早更新中，Netflix將允許使用者手動移除「繼續觀賞」中不想看見的推薦影片，只要點按進入影片介紹頁面，並且從下方選項中點選「從繼續觀賞移除」，就能將影片內容從「繼續觀賞」列表移除。若是之後改變心意的話，亦可透過相同操作，即可將影片重新加回推薦列表。
目前此項功能已經可以在網頁版及行動版Netflix服務使用，同時也擴展至電視版本使用，讓使用者能更方便自訂「繼續觀賞」列表中所推薦的影片項目。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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