快訊

台中3自主快篩陽性 已有2人PCR結果出爐

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自動推薦不適合我！Netflix允許使用者移除「繼續觀賞」中不想看的推薦影片

聯合新聞網 / 楊又肇

Netflix宣布，將允許使用者手動移除在「繼續觀賞」列表中所推薦的影片項目，避免壓根不感興趣的影片內容一直出現。

雖然Netflix強調會以使用者觀看習慣，自動推薦最合適的影片內容，但有時難免會因為使用者帳號並非僅由自己使用，甚至有些影片是在Netflix刻意推廣觀看，使得「繼續觀賞」列表所推薦影片並非都是使用者感興趣內容，而時間久了難免會讓使用者覺得煩感。

因此在稍早更新中，Netflix將允許使用者手動移除「繼續觀賞」中不想看見的推薦影片，只要點按進入影片介紹頁面，並且從下方選項中點選「從繼續觀賞移除」，就能將影片內容從「繼續觀賞」列表移除。若是之後改變心意的話，亦可透過相同操作，即可將影片重新加回推薦列表。

目前此項功能已經可以在網頁版及行動版Netflix服務使用，同時也擴展至電視版本使用，讓使用者能更方便自訂「繼續觀賞」列表中所推薦的影片項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

崔宇植演插畫家　「非人類」畫功孔劉看了直吐槽

流動性緊縮 市場波動加劇

接棒「魷魚遊戲」登全球No.1 「殭屍校園」血腥超尺度

2月看不到「華燈初上3」？Netflix最新片單網友崩潰

相關新聞

自動推薦不適合我！Netflix允許使用者移除「繼續觀賞」中不想看的推薦影片

Netflix宣布，將允許使用者手動移除在「繼續觀賞」列表中所推薦的影片項目，避免壓根不感興趣的影片內容一直出現。

與前代隔了8年…Rockstar Games證實著手打造《俠盜獵車手6》

在越來越多關於《俠盜獵車手6》相關傳聞出現後，Rockstar Games稍早終於透過官方Twitter證實投入新作開發流程，但並未透露具體細節。

由三上真司領軍打造的《鬼線：東京》公布實機遊玩影片 3月25日推出

Bethesda Softworks宣布，旗下由三上真司領軍的Tango Gameworks遊戲工作室所製作動作冒險遊戲《鬼線：東京》 (GhostWire: Tokyo)，將於3月25日登上PlayStation 5與PC平台，同時也釋出實機遊玩內容。

動視暴雪新財報證實將打造新版《決勝時刻19》、手機版《魔獸世界》

確定由微軟以687億美元價格收購後，動視暴雪稍早以新聞稿形式公布2021財年第四季財報結果，同時確認將由Infinity Ward遊戲工作室打造新版《決勝時刻19》 (Call of Duty)與新版《決勝時刻：戰區》，而暴雪娛樂也確認將在手機平台打造全新《魔獸世界》遊戲作品。

嗨玩4款防疫Party Game！《地產大亨：瘋樂》6人同時玩大富翁、買地攻擊超刺激

過年防疫不亂跑，乖乖待在家跟家人或親戚玩Party Game最實在，此次精挑細選4款經典和全新遊戲，像是原本輪流骰骰子、回合制的大富翁，竟然可以「同時一起玩」，可想而知場面一定超混亂又好笑，說不定還會玩到吵架，讓Party Game真的變成過年「友誼破壞遊戲」。

90歲奶奶也瘋「動物森友會」 每週開三次、最愛種花

任天堂switch遊戲「集合啦！動物森友會」風靡全球，遊戲中超高的自由度，誰都能簡單上手的特性，以及可愛的畫風，讓動森受到不分男女老幼的喜愛。甚至國外還有已經90歲的老年人，都是這款遊戲的狂熱粉絲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。