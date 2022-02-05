動視暴雪新財報證實將打造新版《決勝時刻19》、手機版《魔獸世界》

確定由微軟以687億美元價格收購後，動視暴雪稍早以新聞稿形式公布2021財年第四季財報結果，同時確認將由Infinity Ward遊戲工作室打造新版《決勝時刻19》 (Call of Duty)與新版《決勝時刻：戰區》，而暴雪娛樂也確認將在手機平台打造全新《魔獸世界》遊戲作品。

依照財報顯示，動視暴雪在2021年第四季營收達21.63億美元，相比去年同期的24.13億美元下降，而淨利則達5.64億美元，相比去年同期的5.08億美元增加11%。

而動視暴雪坦承去年推出的《決勝時刻18：先鋒》整體銷量，相比《決勝時刻17：黑色行動 冷戰》的銷量下滑，同時《決勝時刻：戰區》遊玩黏著性也跟著下滑，但強調在中國市場推出的《決勝時刻：Mobile》營收大幅增長。

此次更新中，動視暴雪確認將由Infinity Ward遊戲工作室打造新版《決勝時刻19》，以及新版《決勝時刻：戰區》，但具體細節暫時尚未確認。

至於在暴雪娛樂方面，則是確認《魔獸世界》依然吸引不少玩家支持，同時以《魔獸世界》為基礎打造的卡牌遊戲《爐石戰記》也持續吸引不少玩家遊玩，而暴雪娛樂也確認將在今年繼續擴大《魔獸世界》相關內容，其中包含更新現有《魔獸世界》與《爐石戰記》，更確認會在手機平台打造全新《魔獸世界》遊戲作品。

在《暗黑破壞神》作品部分，暴雪娛樂表示去年推出的重製版內容《暗黑破壞神II：獄火重生》吸引不少玩家，同時手機遊戲《暗黑破壞神 永生不朽》也吸引不少玩家參與公測。其他部分則強調會持續打造《暗黑破壞神》與《鬥陣特攻》新作，同時先前也宣布將推出以第一人稱視角打造的全新遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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