快訊

直播／桃園物流、高雄旅館群聚兩地燒 指揮中心下午2時說明

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動視暴雪新財報證實將打造新版《決勝時刻19》、手機版《魔獸世界》

聯合新聞網 / 楊又肇

確定由微軟以687億美元價格收購後，動視暴雪稍早以新聞稿形式公布2021財年第四季財報結果，同時確認將由Infinity Ward遊戲工作室打造新版《決勝時刻19》 (Call of Duty)與新版《決勝時刻：戰區》，而暴雪娛樂也確認將在手機平台打造全新《魔獸世界》遊戲作品。

依照財報顯示，動視暴雪在2021年第四季營收達21.63億美元，相比去年同期的24.13億美元下降，而淨利則達5.64億美元，相比去年同期的5.08億美元增加11%。

而動視暴雪坦承去年推出的《決勝時刻18：先鋒》整體銷量，相比《決勝時刻17：黑色行動 冷戰》的銷量下滑，同時《決勝時刻：戰區》遊玩黏著性也跟著下滑，但強調在中國市場推出的《決勝時刻：Mobile》營收大幅增長。

此次更新中，動視暴雪確認將由Infinity Ward遊戲工作室打造新版《決勝時刻19》，以及新版《決勝時刻：戰區》，但具體細節暫時尚未確認。

至於在暴雪娛樂方面，則是確認《魔獸世界》依然吸引不少玩家支持，同時以《魔獸世界》為基礎打造的卡牌遊戲《爐石戰記》也持續吸引不少玩家遊玩，而暴雪娛樂也確認將在今年繼續擴大《魔獸世界》相關內容，其中包含更新現有《魔獸世界》與《爐石戰記》，更確認會在手機平台打造全新《魔獸世界》遊戲作品

在《暗黑破壞神》作品部分，暴雪娛樂表示去年推出的重製版內容《暗黑破壞神II：獄火重生》吸引不少玩家，同時手機遊戲《暗黑破壞神 永生不朽》也吸引不少玩家參與公測。其他部分則強調會持續打造《暗黑破壞神》與《鬥陣特攻》新作，同時先前也宣布將推出以第一人稱視角打造的全新遊戲內容

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪

延伸閱讀

美國政府將調查微軟鉅額收購動視暴雪 是否違反市場壟斷

微軟承諾《決勝時刻》續留PS平台 索尼首度回應動視暴雪收購案

痛批微軟鉅額收購動視暴雪 世銀總裁：資金配置有問題

微軟天價收購前夕 動視暴雪原本想出資買下Zynga

相關新聞

動視暴雪新財報證實將打造新版《決勝時刻19》、手機版《魔獸世界》

確定由微軟以687億美元價格收購後，動視暴雪稍早以新聞稿形式公布2021財年第四季財報結果，同時確認將由Infinity Ward遊戲工作室打造新版《決勝時刻19》 (Call of Duty)與新版《決勝時刻：戰區》，而暴雪娛樂也確認將在手機平台打造全新《魔獸世界》遊戲作品。

嗨玩4款防疫Party Game！《地產大亨：瘋樂》6人同時玩大富翁、買地攻擊超刺激

過年防疫不亂跑，乖乖待在家跟家人或親戚玩Party Game最實在，此次精挑細選4款經典和全新遊戲，像是原本輪流骰骰子、回合制的大富翁，竟然可以「同時一起玩」，可想而知場面一定超混亂又好笑，說不定還會玩到吵架，讓Party Game真的變成過年「友誼破壞遊戲」。

90歲奶奶也瘋「動物森友會」 每週開三次、最愛種花

任天堂switch遊戲「集合啦！動物森友會」風靡全球，遊戲中超高的自由度，誰都能簡單上手的特性，以及可愛的畫風，讓動森受到不分男女老幼的喜愛。甚至國外還有已經90歲的老年人，都是這款遊戲的狂熱粉絲。

疫情害你錯過院線片？2021年20大動作爽片 過年在家看到飽

強大的聲光效果、激烈的打鬥場景，看刺激的動作爽片總是能馬上舒壓放鬆！不過2021年因為COVID-19疫情影響，許多人都避免外出，連最愛的電影院都不去，錯過好多部電影的檔期。

遊戲等業務持續推動Sony營收增長 將藉由Bungie打造至少10款即時類型遊戲

Sony稍早公布2021財年第三季財報結果，其中顯示截至2021年底的營收達3.03兆日圓，相比去年同期為2.69兆日圓成長約13%，其中遊戲與網路服務業務依然成為Sony最大營收來源，而淨利則達3462億日圓，相比去年為3107億日圓情況成長達11%。

Twitter可能推出可容納更多字數內容的「文章」功能

經常拆解Twitter等服務背後編碼內容，藉此挖掘新功能的香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)，稍早再次於Twitter編碼內容發現名為「文章」的描述，似乎顯示Twitter接下來將打破原本280字元數限制規則，讓使用者能分享更長篇內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。