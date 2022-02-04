疫情害你錯過院線片？2021年20大動作爽片 過年在家看到飽

過年片單就決定了！

強大的聲光效果、激烈的打鬥場景，看刺激的動作爽片總是能馬上舒壓放鬆！不過2021年因為COVID-19疫情影響，許多人都避免外出，連最愛的電影院都不去，錯過好多部電影的檔期。

幸好現在線上串流影音平台非常方便，就算沒進電影院，還是能在家爽看一波，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，2021年有哪些可在線上串流影音平台觀賞的動作爽片，過年在家不怕閒得發慌！

image source：Yahoo!電影

第19名—殺手寓言：殺手不殺人

累計出版超過800萬冊的日本人氣動漫《殺手寓言》，真人化登上大銀幕後廣受好評，繼前作笑料滿點逗樂觀眾後，續作《殺手寓言：殺手不殺人》同樣也主打爆笑情節，配上震撼動作場面，集結日本頂尖卡司。

劇情描述有「天才殺手」之稱的主角寓言（岡田准一飾演），化名過著平凡人的生活，某天卻遇上意外，令他想起多年前的暗殺任務，寓言要如何遵守不殺人的指令，又同時保護想守護的人呢？

☞殺手寓言：殺手不殺人線上看：friDay影音

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第17名—脫稿玩家

《脫稿玩家》描述一名銀行小職員蓋伊（萊恩雷諾斯飾演），某天發現自己只是暴力電玩中可有可無的配角，他要如何找到自己的人生意義，甚至挑戰拯救世界呢？

《脫稿玩家》除了有槍戰、爆破等精彩動作場景，還自創獨特的遊戲世界觀，置入不少電玩梗，網友不斷二刷、三刷找出電影中隱藏彩蛋；也有網友關注男女主角的感情線，不管是喜歡動作或是愛情劇情的人都能在這部片找到樂趣，「沒玩遊戲也覺得很好看」、「好笑又感人的電影，特效打鬥畫面也精彩」。

☞脫稿玩家線上看：Disney+

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第11名—007：生死交戰

陪伴許多人成長的「詹姆士龐德系列電影」，第25部《007：生死交戰》終於在2021年於台灣上映，這也是第6任「007演員」丹尼爾·克雷格的告別作，因此在影迷心中有著極為重要的地位。

《007：生死交戰》描寫情報員詹姆斯龐德在退役後，又被中央情報局舊友找上，原本龐德以為是要營救被綁架的科學家，卻意外發現一個神祕的新型態科技犯罪組織。片中少不了槍戰、追車、肉搏等動作場面，結局更讓網友討論不斷，「結局不禁讓我溼了眼眶」、「這部007後勁很強」。

☞007：生死交戰線上看：Apple TV+

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第10名—角頭–浪流連

叫好又叫座的《角頭》系列電影，2021年推出外傳《角頭–浪流連》，延續一直以來的「今天公祭，明天忘記」、「歹路不可行」精神，這次以女性的角度切入，道出黑幫戀愛的酸甜苦辣，上映14天票房就破億，魅力驚人。

在《角頭–浪流連》中，阿慶（鄭人碩飾演）偶遇攝影師小淇（謝欣穎飾演），兩人開始大談一場「相愛卻不能相守」的戀愛，雖然是以愛情為主軸，但江湖兄弟大亂鬥的動作場面還是誠意十足，網友表示「男女主角對手戲超讚」、「攝影運鏡都有很強烈的電影感」。

☞角頭–浪流連線上看：Netflix

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第8名—永生戰

韓國兩大男神孔劉與朴寶劍攜手大銀幕同台，夢幻的卡司在第一眼就吸引眾多粉絲目光，《永生戰》劇情以前情報局特務閔基憲（孔劉飾演）偶遇「永生人」徐福（朴寶劍飾演）為開端，閔基憲接下國家機密任務，誓死護送徐福到安全之地，然而徐福因擁有人類「不死的秘密」，被龐大財團與各方惡勢力盯上，兩人在逃亡過程中遭遇前所未見的困難。

《永生戰》斥資超過4億元台幣，除有精彩的動作對手戲，也藉由「永生人」議題反思科技與人性，網友認為「看完真的值得深思」、「這部電影的可以讓人思考很久」。

☞永生戰線上看：myVideo

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第5名—黑寡婦

漫威粉絲狂敲碗，終於迎來《黑寡婦》個人電影！故事設定在《美國隊長 3 : 英雄內戰》之後，「黑寡婦」娜塔莎羅曼諾夫因幫助美國隊長而踏上流亡之路，片中她不僅要逃過反派「模仿大師」的追殺，同時得面對自己過往的回憶，影迷藉此看見帥氣又性感的黑寡婦，為了守護家人不惜一切的柔情一面，揭開她不為人知的身世之謎。

作為漫威宇宙的電影，《黑寡婦》該有的動作戲都十足精彩，網友誇讚「看到滿滿黑寡婦招牌動作真的很過癮」，同時在動作戲中加入感性的情節，令不少粉絲都看哭。

☞黑寡婦線上看：Disney+

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第4名—永恆族

漫威史詩大片《永恆族》集結安潔莉娜裘莉、馬東石、陳靜等豪華卡司，再加上本片的編劇及導演趙婷曾以《游牧人生》奪得奧斯卡最佳導演獎，使《永恆族》在未上映前就先轟動。

《永恆族》描寫超越繁星的神族在七千年前來到地球，誓言保護人類，具有不同神力的永恆族人內戰不斷，直到宿敵「變異族」現身，永恆族人才明白彼此必須再次團結抵抗。本片磅礴的特效與動作場景，滿足網友視覺與聽覺的享受，「老少咸宜又大呼過癮，能看得開心又有很多哲學能思考」。

☞永恆族線上看：Disney+

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第3名—哥吉拉大戰金剛

神級巨獸哥吉拉VS金剛正面決戰！金剛與同行夥伴踏上旅程找尋真正的家園，過程中卻與哥吉拉狹路相逢，兩隻巨獸在全球掀起腥風血雨，聲光效果發揮地淋漓盡致，螢幕上看牠們暴力武打，讓網友直呼「這才是我要的血流成河」、「滿滿強烈的感官震撼，同時也滿足情懷致敬與傳統」。

觀眾分成「哥吉拉派」與「金剛派」，兩邊都各有死忠支持者吶喊「金剛比較可愛」、「哥吉拉招式最帥啦！」

☞哥吉拉大戰金剛線上看：friDay影音

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第2名—尚氣與十環傳奇

武打鉅作《尚氣與十環傳奇》為漫威首部以華人為英雄的電影，有別於以往的漫威系列電影，《尚氣與十環傳奇》充斥各種中式文化元素，並找來華裔演員劉思慕、梁朝偉主演，因此在未上映前就吸引網友討論「劉思慕是誰？」甚至翻出劉思慕曾擔任圖庫模特兒，網友瘋狂製作相關梗圖，意外為本片增添話題性。

「尚氣」自幼接受父親培訓，長大後改名換姓逃離家鄉，然而尚氣終究逃避不了該面對的過去，片中武打招式與份量都相當有看頭，甚至出現超台味零食「真魷味」，令不少人紛紛忙找彩蛋，認為是另類的「台灣之光」。

☞尚氣與十環傳奇線上看：Disney+

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第1名—玩命關頭9

超強動作爽片《玩命關頭9》帶觀眾用「飆車」體驗無限快感！這集「唐老大」不僅要在地面挑戰極限，更直接把車開到外太空，儼然成為科幻動作片，超炫賣點「飆車飆到外太空」不再只是玩笑，馬上吸引粉絲爭相討論。

這次唐老大與團隊攜手合作，直接槓上職業刺客和飆速車手，企圖阻止反派角色摧毀全世界的邪惡計畫，過程中少不了經典奔馳追車、爆破場面，並揭露唐老大與弟弟間的愛恨情仇，網友表示「這次上太空，之後大概可以挑戰時間旅行了」、「有充分達到一部爽片該有的娛樂效果」。

☞玩命關頭9線上看：Apple TV+

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月24日至2022年01月23日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2021年動作爽片』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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