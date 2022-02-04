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不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

遊戲等業務持續推動Sony營收增長 將藉由Bungie打造至少10款即時類型遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony稍早公布2021財年第三季財報結果，其中顯示截至2021年底的營收達3.03兆日圓，相比去年同期為2.69兆日圓成長約13%，其中遊戲與網路服務業務依然成為Sony最大營收來源，而淨利則達3462億日圓，相比去年為3107億日圓情況成長達11%。

若以個業務營收來看，遊戲與網路服務業務營收達8133億日圓，音樂業務營收達2959億日圓，而影業方面營收則達4612億日圓，電子產品與解決方案業務營收則達6869日圓，影像與感測元件解決方案業務營收則達3248億日圓，至於金融服務營收則是4713億日圓。

針對PlayStation 5遊戲主機銷售表現，Sony透露目前已經累積銷售超過1730萬台PlayStation 5，但受限於元物料供應限制，Sony預期PlayStation 5全年供貨量將會下修，但將會藉由目前仍持續生產銷售的PlayStation 4填補市場需求，另外更預期可在2023年讓PlayStation 5供貨狀況恢復正常。

此外，在日前宣佈以36億美元收購Bungie之後，Sony財務長十時裕樹透露日後將與Bungie深度合作，預計推出至少10款即時類型遊戲作品，藉此強化本身遊戲市場發展布局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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