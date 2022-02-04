Twitter可能推出可容納更多字數內容的「文章」功能

經常拆解Twitter等服務背後編碼內容，藉此挖掘新功能的香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)，稍早再次於Twitter編碼內容發現名為「文章」的描述，似乎顯示Twitter接下來將打破原本280字元數限制規則，讓使用者能分享更長篇內容。

而從Twitter後續回應表示，強調公司會持續嘗試新方式讓使用者分享內容，似乎也暗示此項功能確實存在。

在此之前，Twitter僅以140個字元數提供內容分享功能，但後續才進一步將字元數限制放寬，增加為280個字元，讓使用者能以更多文字內容分享。

而此次傳出可能以「文章」形式讓使用者分享長文內容，或許希望能吸引更多人使用，並且強化內容分享使用黏著度。

不過，「文章」功能是否會有使用限制，可能還是要等Twitter方面公布，但預期Twitter應該還是會希望保留Twitter原本僅能以有限字元數分享內容的使用特性。

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter



Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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