Twitter可能推出可容納更多字數內容的「文章」功能

經常拆解Twitter等服務背後編碼內容,藉此挖掘新功能的香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong),稍早再次於Twitter編碼內容發現名為「文章」的描述,似乎顯示Twitter接下來將打破原本280字元數限制規則,讓使用者能分享更長篇內容。

而從Twitter後續回應表示,強調公司會持續嘗試新方式讓使用者分享內容,似乎也暗示此項功能確實存在。

在此之前,Twitter僅以140個字元數提供內容分享功能,但後續才進一步將字元數限制放寬,增加為280個字元,讓使用者能以更多文字內容分享。

而此次傳出可能以「文章」形式讓使用者分享長文內容,或許希望能吸引更多人使用,並且強化內容分享使用黏著度。

不過,「文章」功能是否會有使用限制,可能還是要等Twitter方面公布,但預期Twitter應該還是會希望保留Twitter原本僅能以有限字元數分享內容的使用特性。

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter



Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz