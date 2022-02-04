任天堂與寶可夢公司推出可讓人免費用於創作的《精靈寶可夢》系列音樂

任天堂與寶可夢公司近期合作推出名為「Pokemon DP Sound Library」新網站，提供包含在2006年於Nintendo DS推出的初代《精靈寶可夢：鑽石/珍珠》等系列遊戲音樂原聲曲目與特效聲音，不僅可讓使用者透過網站播放聆聽，更可下載用於非商業用途影片剪輯，或是音樂創作應用。

相較過往任天堂與寶可夢公司嚴格在YouTube、Twitch等服務禁止玩家直播、使用《精靈寶可夢》系列音樂作為影片素材，或是用於二次創作，此次任天堂與寶可夢公司向大眾免費提供遊戲音樂及特效聲音，並且在非商業用途情況下，讓使用者能應用在影片剪輯或音樂創作使用，顯然也希望透過玩家及創作者社群擴散遊戲能見度。

玩家最多可選擇6首音樂進行創作，而網站也提供由日本有演員、舞者及DJ身分的白濱亜嵐 (Alan Shirahama)創作內容作為範例，日後也會持續加入更多內容。

除了說明可免費使用在非商業利益用途，「Pokemon DP Sound Library」網站更進一步詳細描述禁止項目，包含一般商用情況，以及包含廣告露出項目，或是用於宣傳其他產品、服務等用途，同時所有下載內容僅能透過「Pokemon DP Sound Library」網站取得，不能透過其他方式複製傳遞使用，例如以USB隨身碟複製，或是燒錄成CD等。

其他限制更包含下載素材不能應用在使用者必須付費才能觀看內容，另外也不能應用在任何影響寶可夢公司發表內容、名聲、權益，或是認為涉及違法內容。

至於可使用範圍，不僅能用於免費觀看內容之外，其中更包含可用於一般影片或音樂創作，另外也能作為非商業用途的公開表演、活動，甚至也能當做使用者自行創立、免費提供觀看的網站背景音樂使用。

不過，任天堂與寶可夢公司依然保有具體使用模式解釋方式，但基本上只要不要違反非商業用途使用原則就不會有問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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