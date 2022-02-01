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Google推出「.day」網域名稱 提供作為特定節日、活動宣傳使用

聯合新聞網 / 楊又肇

Google宣布推出全新「.day」的網域名稱，將讓使用者申請用於註冊特定節日，或是讓企業單位、公益團體等作為特定活動，或是值得紀念的日期。

目前已經有不少宗教文化組織透過「.day」網域名稱宣傳復活節、排燈節等節日，而包含世界自然基金會 (World Wide Fund for Nature)、全球無障礙體認日基金會 (GAAD Foundation)、國際正義使命團體 (International Justice Mission)、喜劇救濟 (Comic Relief)、芝麻街 (Sesame Street)、人權戰線 (Human Rights Campaign)、魯比肯團隊 (Team Rubicon)、美國全國婦女法律中心 (National Women's Law Center)、美國全國有色人種協進會 (NAACP)與原住民族聯盟 (Native Ways Federation)，都已經申請「.day」網域名稱，並且應用在旗下宣傳內容等。

除此之外，Google也說明「.day」網域名稱也能應用在品牌業者推廣旗下活動，或是本身推行服務，例如Niantic便針對旗下玩家社群活動申請註冊「Community.day」網址名稱，而花卉遞送服務業者FTD更搶先註冊「Valentines.day」網址名稱，婚禮承辦業者The Knot則申請註冊「Wedding.day」宣傳其下服務產品。

在此之前，Google已經對外提供包含「.new」、「.dev」、「.app」等網域名稱，讓新聞業者、部落客、開發者、內容業者等能依照需求量身打造更合適的網址內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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