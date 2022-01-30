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估狗地圖驚見「被馬賽克的建築物」 屋主竟是超大咖CEO

聯合新聞網 / 綜合報導
庫克的房子在地圖上被馬賽克。圖／取自外媒
庫克的房子在地圖上被馬賽克。圖／取自外媒

科技時代下，手機內建的地圖成為重要工具之一，近日有網友發現，Apple Maps和Google Maps中都出現一棟「被馬賽克的建築物」，想不到該棟建物竟是蘋果執行長庫克（Tim Cook）的住家，由於有一名不肖人士跟蹤威脅庫克，因此庫克提出申請，將住家建物馬賽克。

根據Cult Of Mac報導指出，在Apple Maps和Google Maps中都出現一棟「被馬賽克的建築物」，這種情況相當少見，通常多只會隱藏特定臉部或車牌號碼等個人資訊。

報導指出，該棟被馬賽克的建物屋主為蘋果執行長庫克，雖不清楚確切馬賽克原因，但可能與庫克被跟蹤威脅的事件有關，據了解，Apple公司日前針對一名涉嫌跟蹤者提出限制令。去年Google地圖也曾將知名歌手怪奇比莉（Billie Eilish）在洛杉磯的住所馬賽克，當時她也是針對一名經常出現在家中的陌生男子發出臨時限制令。

庫克的這名跟蹤者經常在推特上標註他，並自稱自己是庫克的妻子，還要求其他CEO停止在Twitter上關注庫克，甚至標註微軟首席執行官薩蒂亞·納德拉 （Satya Nadella），並寫下「我可以聞到、看到和感覺到你們倆。提姆庫克是我的床伴、我的丈夫、我雙胞胎的爸爸。別再做這種事了！」

報導表示，這名45歲的婦女已被禁止擁有槍枝、進入庫克及其他Apple員工200碼（約182公尺）範圍內。她也不能訪問任何Apple財產或庫克的家。若民眾希望住家在地圖中馬賽克，也可向Apple和Google提出申請。

庫克 Google Apple

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