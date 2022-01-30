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Unity收購3D特效技術公司Ziva Dynamics 協助創作者更容易打造「數位人類」

聯合新聞網 / 楊又肇

Unity稍早宣布收購3D特效技術公司Ziva Dynamics，預期讓內容創作者更容易透過Unity打造3D造型的「數位人類」。

在此之前，Ziva Dynamics旗下技術已經用於多款好萊塢電影內容製作，其中包含《正義聯盟》、《海王》、《驚奇隊長》、《蟻人》、《毒液》、《怪獸與牠們的產地2》等電影，甚至美劇《冰與火之歌：權力遊戲》，或是《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》、《地獄之刃2》等遊戲也使用Ziva Dynamics技術製作。

Unity收購Ziva Dynamics之後，預期將強化其軟體創造3D角色呈現效果，並且讓創作者更容易打造「數位人類」，同時也能進一步與EPIC Games打造的新版Unreal Engine技術抗衡。

雖然目前遊戲引擎技術已經輕易打造擬真的3D場景與貼近真實的光影互動效果，但是擬真的3D角色卻始終需要複雜的工作流程打造，同時背後更意味必須花費更大時間與人力成本，因此透過收購Ziva Dynamics，Unity預期將能協助更多創作者以更少時間即可建立擬真的3D角色。

除了收購Ziva Dynamics，Unity近期更收購3D數據處理公司Pixyz Software、3D環境建立技術業者SpeedTree、遠程串流工具技術業者Parsec、以及虛擬特效平台業者Weta Digital，以及協作工具ㄎ發傷SyncSketch。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 好萊塢

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