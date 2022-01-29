停用警告！Line「這款功能」只支援到2月底 小心訊息全部消失
Line官方推出一款精簡化的「Line Lite」App，主打僅保留聊天模式，拿掉許多Line額外功能，其中最重要功能為「讓用戶可同時使用2個裝置登入同個帳號」，相當便利；不過，近日卻傳出Line Lite將要停用了。
有網友在mobile01論壇貼出系統公告，內容指出Line Lite將於今年2月28日午夜12時結束服務，並提醒用戶盡快進行項目轉移，但可轉移項目僅限朋友和群組清單與Line貼圖兩類，用戶於Line Lite發送或接送的訊息將不會被轉移，因此建議用戶提早使用備份功能。
消息一出令網友一陣哀嚎，「Lite比Line順多了，結果竟然砍掉順的留難用的Line」、「Lite版這麼好用幹嘛停掉，完全想不通」、「這也代表iOS和安卓雙棲的人，只能選其中一支登入Line了，只是增加困擾而已，唉～」。
有人就點出Line Lite的使用關鍵，原來除了手機裝置外，如果用戶使用的平板裝置不是iPad，而是安卓系統平板，一旦在安卓系統的平板上登入Line則會導致手機版的Line被登出。因此，Line Lite即將下線，受影響較大的應是第二登入裝置為安卓系統手機或平板的使用群眾。
▪ 懶人包／NFT是什麼？一文一次看懂
▪ Google試算表從頭學（上）！凍結表格1秒達成
▪ 蘋果官方調整「舊換新」折扣金額 這兩款主人哀號
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言