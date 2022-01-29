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停用警告！Line「這款功能」只支援到2月底 小心訊息全部消失

聯合新聞網 / 綜合報導
Line通訊軟體是台人溝通往來的重要媒介。 報系資料照片／記者林澔一攝影
Line通訊軟體是台人溝通往來的重要媒介。 報系資料照片／記者林澔一攝影

Line官方推出一款精簡化的「Line Lite」App，主打僅保留聊天模式，拿掉許多Line額外功能，其中最重要功能為「讓用戶可同時使用2個裝置登入同個帳號」，相當便利；不過，近日卻傳出Line Lite將要停用了。

有網友在mobile01論壇貼出系統公告，內容指出Line Lite將於今年2月28日午夜12時結束服務，並提醒用戶盡快進行項目轉移，但可轉移項目僅限朋友和群組清單與Line貼圖兩類，用戶於Line Lite發送或接送的訊息將不會被轉移，因此建議用戶提早使用備份功能。

消息一出令網友一陣哀嚎，「Lite比Line順多了，結果竟然砍掉順的留難用的Line」、「Lite版這麼好用幹嘛停掉，完全想不通」、「這也代表iOS和安卓雙棲的人，只能選其中一支登入Line了，只是增加困擾而已，唉～」。

有人就點出Line Lite的使用關鍵，原來除了手機裝置外，如果用戶使用的平板裝置不是iPad，而是安卓系統平板，一旦在安卓系統的平板上登入Line則會導致手機版的Line被登出。因此，Line Lite即將下線，受影響較大的應是第二登入裝置為安卓系統手機或平板的使用群眾。

Line官方宣布將於2月28日停止支援Line Lite服務。 圖／擷自mobile01論壇
Line官方宣布將於2月28日停止支援Line Lite服務。 圖／擷自mobile01論壇

mobile01 LINE PTT Android iOS iPad 平板

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