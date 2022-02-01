觀光元宇宙出發！居家玩透全台灣 「即時影像」一次收遍山海美景

《聯合新聞網》帶你進入「觀光元宇宙」，精選各地即時影像，展開北中南東及離島之旅。（合成圖，翻攝自YouTube頻道ervnsa）

元宇宙旋風興起但尚為成熟，美國著名科幻作家尼爾·斯蒂芬森（Neal Stephenson）曾在小說《雪崩》提到元宇宙一事：只要有相關裝置（如AR），就能進入一個虛擬世界，在其中都擁有自己的分身。

而春節連假到來，但Omicron變種病毒在台延燒，似乎澆熄了不少人的出遊興緻，此時何不自己DIY建造一個「元宇宙」，化身成旅客，來場線上觀光之旅呢？《聯合新聞網》帶你進入「觀光元宇宙」，精選各地即時影像，展開北中南東及離島之旅。

台北市西門町是年輕人最愛去的商圈之一。記者潘俊宏／攝影

西門町

年輕世代最愛去的台北市西門町，在捷運西門站6號出口劃設了「6號彩虹／ Rainbow Six」彩虹地景，強調台北市在尊重人權、提倡性平及性別友善的積極與努力，同時讓該處成為熱門打卡景點。

擎天崗

擎天崗擁有得天獨厚的大草原，有時可看見放牧的牛隻，加上當地交通仍算便利，成為陽明山國家公園中最受民眾歡迎的踏青好去處。

象山

爬山對你來說很累嗎？沒關係，這裡有從象山角度觀看台北市的即時影像，現場的「攝影平台」更成為不少旅客必朝聖的景點。

小烏來天空步道

曾被民眾票選為全台最浪漫景點的「小烏來天空步道」位於桃園市復興區，旅客只要站上距離瀑布底70公尺高的玻璃平台上，就能欣賞小烏來溪谷的美景。

石門水庫

石門水庫是台灣北部的主要水庫之一，湖光山色的景致相當迷人。

大溪老街

位於桃園的大溪老街，一到假日總是人潮滿滿，充滿歷史味的建築及道地美食，成為一大特色。

拉拉山

位於桃園市復興區和新北市烏來區交界處的拉拉山，每年約2至3月時，都吸引不少旅人前來賞櫻，有時甚至可見到櫻吹雪，置身其中相當浪漫。

台中武陵農場四季都有不同的自然景致。記者劉學聖／攝影

武陵農場

位於雪霸國家公園內的武陵農場，四季都有其不同的自然景致，無法前往現場沒關係，從即時影像也能感受世外桃源。

高美濕地

一生必去一次的台中高美濕地，位於清水大甲溪出海口南側，擁有相當豐富的天然資源，落日美景也是在這裡必賞的重點之一。

日月潭

必訪台灣八景之一的日月潭，潭面清澈碧綠，群山環抱，山水輝映，不管一年四季何時前往，這些美景都百看不厭。

在台南北門井仔腳瓦盤鹽田有機會可看見夕陽。記者謝進盛／攝影

北門井仔腳

台南井仔腳瓦盤鹽田是北門的第一座鹽田，也是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，現已成為雲嘉南濱海國家風景區內最具特色的觀光鹽田。

二延平步道

位於阿里山公路沿線的隙頂「二延平步道」擁有360度絕佳美景，如果碰上日出、日落及雲海，真的會令人永生難忘，該處也成為許多攝影玩家的取景之地。

壽山情人觀景台

壽山忠烈祠旁的「壽山情人觀景台」，已成為高雄市代表性觀光景點，從山下望去，可一覽山海日景及夜景，白天夜晚都很浪漫。

蓮池潭

蓮池潭是高雄市最具傳統色彩的風景區之一，昔稱「鳳山八景」之一。其中還有著名建築「龍虎塔」，能一窺東方神秘色彩氛圍。

墾丁南灣

南灣是屏東縣墾丁最受歡迎的遊憩沙灘之一，一年四季皆有不少衝浪男孩與比基尼女孩到此一遊，也讓該處充滿南國的熱情和活力。

台東多良車站被譽為台灣最美車站。記者尤聰光／攝影

池上天堂路

該處為台東縣池上鄉的一條田園小路，被譽為「翠綠天堂路」，廣闊的稻田完全見不到1支電線桿，可以感受到一望無際的視野，成為當地拍照之完美景點。

鯉魚潭

位於花蓮壽豐鄉池南村鯉魚山腳下的「鯉魚潭」，分為潭南和潭北，潭北有知名景點銅門慕谷慕魚、翡翠谷，潭南則鄰近池南森林遊樂園區等景點，來到這裡，彷彿進行一場生態之旅。

多良車站

位在台東的多良車站，有著台灣最美車站之稱，走入該車站觀景台，即可眺望海天一色的美麗風景。

鹿野高台

擁有超棒視野的台東鹿野高台，能夠飽覽整個高台地區與卑南溪谷底的田野景色，每年暑假期間，還有熱氣球嘉年華等活動，吸引各地不少旅客朝聖，留下難忘的回憶。

石梯坪

位在花蓮的知名景點「石梯坪」，整個區域是一片面積極大的海岸階地，擁有特殊岩岸風景，潮間帶上也有豐富的自然生態資源。

三仙台

台灣第一道曙光總先灑落在三仙台，位於台東縣成功鎮東北方的三仙台，是由離岸小島和珊瑚礁海岸所構成，三仙台島的地質屬於都巒山集塊岩，原先為一處岬角，但因海水侵蝕關係，逐漸斷了岬角頸部，而成了離岸島。

小琉球

位於屏東縣東港西南方的小琉球，是台灣離島中唯一的珊瑚礁島，花瓶岩為當地著名地標，運氣好的話，在影像裡頭也有機會看到日出。

南寮漁港（台東）

南寮漁港是往來於台東、綠島的交通船停靠碼頭，天氣晴朗時能夠遠眺台灣，最明顯的地形是三峰並列（南大武山、北大武山及霧頭山），該處也是欣賞夕陽西下的好景點。

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