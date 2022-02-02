嗨玩4款防疫Party Game！《地產大亨：瘋樂》6人同時玩大富翁、買地攻擊超刺激

過年防疫不亂跑，乖乖待在家跟家人或親戚玩Party Game最實在，此次精挑細選4款經典和全新遊戲，像是原本輪流骰骰子、回合制的大富翁，竟然可以「同時一起玩」，可想而知場面一定超混亂又好笑，說不定還會玩到吵架，讓Party Game真的變成過年「友誼破壞遊戲」。

▋《瑪利歐派對超級巨星》（Mario Party Superstars）

※遊戲平台：Switch

以往的大富翁通常都是單純「骰骰子」而已，一場下來可能會玩到2小時，一樣的過程似乎會玩到「愛睏」。不過2021年任天堂推出的《瑪利歐派對超級巨星》，除了骰骰子外，每個回合結束後，都可以玩小遊戲，增加耐玩度。

《瑪利歐派對超級巨星》多元遊玩風格，讓不少玩家喜愛。（讀者提供）

《瑪利歐派對超級巨星》是從Nintendo 64的《瑪利歐派對》系列挑出5款大富翁地圖關卡，每個地圖都會觸發不同的事件與機關；此外，不想一直玩大富翁遊戲的玩家們，也能單純玩「小遊戲」對決好友或是網路上其他玩家，關卡達100種，相當豐富。

《瑪利歐派對超級巨星》的大富翁模式玩法相當簡單，最多4人一起玩，要挑戰誰收集的「星星」最多，至於星星取得方法，除了透過獲取的金幣購買外，也能有機會「搶奪」別人的星星。再來每人骰完1輪後，便會進入小遊戲，遊戲方式會遇到單人比賽、2對2或3對1的關卡，贏家可獲金幣，再依序骰骰子、玩小遊戲循環之玩法到遊戲結束。

《瑪利歐派對超級巨星》裡頭的大富翁模式，每張地圖都有不同的觸發條件和機關，還有小遊戲增加耐玩度。（讀者提供）

遊戲結束時，除了玩家本身的星星外，最後還會根據當下的隨機條件再送星星，像是「走到事件格最多的人」，可獲得1顆星星，如此一來，有機會在最後階段再翻盤，是不是覺得這遊戲根本是一場不公平或是很鬧的遊戲呢？

該款遊戲相當適合全家大小一同遊玩，不過，最特別的地方在於，1個人玩也不孤單，可連線與其他玩家一同玩大富翁，或是2個人跟其他「陌生人」一同遊玩都沒問題喔，《瑪利歐派對超級巨星》目前只在Switch平台推出。

▋《地產大亨：瘋樂》（MONOPOLY MADNESS）

※遊戲平台：Switch、Xbox Series X/S、PS4、PC平台等

前面講完「回合制」的大富翁遊戲，你還有想到大富翁還能怎麼玩嗎？沒錯，《地產大亨：瘋樂》就是有不同玩法，要讓大家一起「同時玩」！每場遊戲時間約5至10分鐘不等，算是個速戰速決的大富翁遊戲。

《地產大亨：瘋樂》改變以往回合制的大富翁模式，最多6人可以「同時一起玩」。（讀者提供）

《地產大亨：瘋樂》，打破以往既定的大富翁印象是4個人輪流骰骰子、踩到別人的土地就需付錢，該款遊戲最多可以6人遊玩，而且是「同時開始」，最多6人同時在一個畫面開玩，撿金錢買地、搶水蓋房子、攻擊別人都會在同時間進行，若分散在不同地方，畫面會變得超遠、角色會變得「超小隻」，根本需要具備眼觀四處，耳聽八方的能力，因為可能一不小心，你的地就瞬間被攻擊或剷平。

該遊戲有四張地圖，裡面有不同小關卡，需要滿足不同的條件才算勝利，並非「土地最多」才算贏喔！像是「遊戲結束後，擁有最多房地產獎牌者獲勝」、或是直接拚速度「第1個擁有6棟房地產」者獲勝；此外，遊戲內也有隨機事件（如走過積水會滑倒等）和隨機道具足以影響玩家遊戲進行，調整自己的「購屋技巧」和「害人之心」才是致勝撇步。

《地產大亨：瘋樂》最多6人可以「同時一起玩」，可以同時買地、攻擊隊友、搶地等等，若玩家分散到各處，畫面會拉得非常遠，考驗玩家眼力。（讀者提供）

若一個人單打獨鬥其他人太難玩，也可以選擇裡頭的「團隊戰」模式，揪厲害的家人並肩作戰，也是不錯的方法喔！比較可惜的地方在於，若只有1個人玩，無法自動邀請「陌生人」一同進行比賽，必須要有邀請碼才能加入房間遊玩。

▋《舞力全開2022》（Just Dance 2022）

※遊戲平台：Switch、Xbox One、Xbox Series X|S、PS4、PS5、Google Stadia等平台

過年吃太多，甩肉跳起來！已經邁入第10年的熱門跳舞遊戲《Just Dance》已推出《Just Dance 2022》囉，應該要找家人好好相互尬跳一場。

《Just Dance 2022》基本收錄40首歌曲，像是「英雄聯盟」女子團體 K/DA的《POP/STARS》也收錄其中。（翻攝自YouTube）

《Just Dance 2022》與前代相同，有基本40首熱門歌曲，像是Lady Gaga的《Judas》、「英雄聯盟」女子團體 K/DA的《POP/STARS》皆收錄其中，也有「Just Dance Unlimited」加值型付費服務，曲庫會不斷更新，可以在服務期間內大跳700首以上的熱門歌曲，當然可以先免費試跳1個月，喜歡再購買該加值服務。

「Just Dance Unlimited」在每個區域都有不同限定歌曲，中文版的限定歌曲為蕭敬騰〈王妃〉、日文版為星野源的〈戀〉，但想跳〈戀〉則需有日本ip才能選擇該首歌曲，Ubisoft聽到大家的心聲，日前宣布從1月13日起至2月10日止推出「World Tour」活動，在Just Dance Unlimited開放6首全球獨家限定歌曲，也就是說在2月10日前，台灣玩家可以跳好跳滿星野源的〈戀〉的經典動作啦！

《Just Dance 2022》的「Just Dance Unlimited」在每個區域都有不同限定歌曲，像是日文版限定為星野源的〈戀〉。（翻攝自YouTube）

除了一般跳舞模式，還有兒童模式與合作模式，若想好好運動監測卡路里，跳舞時可切換「揮灑汗水模式」，觀察消耗量，達到瘦身效果；跟家人跳舞不過癮的話，也能參加「世界舞池」（World Dance Floor）模式，可當下與世界各地熱愛跳舞的玩家拚舞技，每場跳完3首歌後，便會出現世界排名名數，有可能舞王就是你自己喔！

▋《胡鬧廚房！全都好吃》（Overcooked All You Can Eat）

※遊戲平台：PS4、PS5、Xbox Series X/S、Xbox One、Switch、Steam等平台

過年怎麼會忘記這款幾乎是友情破壞遊戲「始祖」的《胡鬧廚房！全都好吃》呢？該款遊戲是將1代與2代版本結合，並有以往付費及免費的DLC內容、畫面重製成60fps、4K解析度，兩代內容都能連線與其他玩家一同做菜（以前只有2代才能連線），算是誠意滿滿。

《胡鬧廚房！全都好吃》被玩家笑稱真的是「友誼破壞遊戲」。（翻攝自官網）

遊戲玩法與之前相同，需要在時間內做出客人指定料理，會隨著食材製作方式、地形不同，人數多寡、或是隊友「ㄎ一ㄤ」的程度讓難度增加，一不小心可能就或讓廚房「火燒厝」，因此，建議玩這款遊戲時，至少要有1名發號司令的家人或好友下指導棋，隨時「控制大家的行動」，不然可能會從合作遊戲變成吵架遊戲了。

《胡鬧廚房！全都好吃》若跟家人合作遇到「豬隊友」，恐怕真的會讓廚房「火燒厝」。（翻攝自YouTube）

《胡鬧廚房！全都好吃》收錄了超過200個廚房關卡，也有全新關卡、全新廚神角色、並能為每位廚神角色加入新的配色及外觀；此外，為了因應真的許多「料理苦手」，還增加了輔助模式，像是增加關卡時間、食譜製作時間、獲得分數等，讓你玩這款遊戲不再壓力過大啦！

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