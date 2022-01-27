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now.gg推出NFG平台 讓遊戲中的程式碼、關卡等資源由不同人分別持有

聯合新聞網 / 楊又肇

與BlueStacks屬同一集團的雲端遊戲服務公司now.gg，在去年推出雲端支付和雲端手機遊戲NFT解決方案後，稍早宣布推出now.gg Fungible Games (NFG)平台，藉由旗下CloudOS與區塊鏈技術，使now.gg Fungible Games平台可將構成遊戲的程式碼、場景關卡及美術資源個別拆解，讓遊戲的各個部分可由不同的人擁有，並且能在雲端進行動態組合創建不同版本遊戲，讓遊戲玩家使用。

now.gg Fungible Games平台將可對應透過Unity、Unreal Engine與Cocos等遊戲引擎開發的手機遊戲，藉此讓開發者能透過更多創造與構建方式打造遊戲，同時也能讓玩家在任何遊戲中使用所持有的虛擬資產，藉此雙向擴大NFT市場交易生態及商業規模。

而透過now.gg Fungible Games平台將遊戲內容同質化，將可讓未來的遊戲內容使用來自用戶、開發者持有組件串接，並且進行擴充或替換，讓遊戲內容可以有更多元創作變化。而透過未來Web 3.0技術應用發展，now.gg 執行長Rosen Sharma預期now.gg Fungible Games平台將打破現有遊戲開發生態限制，並且推動龐大遊戲發展可能性。

另外，now.gg Fungible Games平台也強化遊戲玩家、遊戲開發者與創作者之間互動關係，其中包含可讓使用者取得、使用NFT內容，更可透過已經取得的2D、3D圖像、貼圖紋理、動畫或程式碼的NFT，或是非NFT資產創建自定義的遊戲體驗。

藉由區塊鏈技術應用，now.gg Fungible Games平台亦可以串接使用者的虛擬錢包，進而可在遊戲內使用NFT等虛擬資產，或是在遊戲中提供、交易NFT內容。

目前日系模擬遊戲《Heya》將是now.gg Fungible Games平台上第一款遊戲作品，可在遊戲中串接使用者的虛擬錢包，並且查看所擁有NFT虛擬資產，同時玩家也能將這些NFT虛擬資產放置在他們遊戲中房間牆壁上，創建一個具備分享性且完全個性化的虛擬空間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

區塊鏈技術 貼圖 動畫

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