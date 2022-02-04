90歲奶奶也瘋「動物森友會」 每週開三次、最愛種花

任天堂switch遊戲「集合啦！動物森友會」風靡全球，遊戲中超高的自由度，誰都能簡單上手的特性，以及可愛的畫風，讓動森受到不分男女老幼的喜愛。甚至國外還有已經90歲的老年人，都是這款遊戲的狂熱粉絲。

根據日本媒體「電ファミニコゲーマー」報導，國外有位名為Husbans的女士，至今已經高齡90，而她可說是一位動物森友會的忠實玩家。2019年，她的孫子曾經在twitter上公開一張圖片，表示Husbans在熱衷於任天堂3DS版的「走出戶外 動物森友會」，遊玩時數高達3500多個小時，讓許多網友相當驚訝。

My 87-year-old grandma has played Animal Crossing New Leaf on her 3DS every single day for the past 4 years now.



Her 3DS finally broke this year, so we got her a new one for Christmas. During a system transfer I checked her activity log: pic.twitter.com/R33KycrW4q — Paul ⚔️ Hubans (@phubans) January 1, 2019

往後Switch版的「集合啦 動物森友會」上市，Husbans也同樣沉迷其中。雖然已經不像過去最瘋的時候一天至少玩一小時，但每週大致上還是會玩三次遊戲。喜歡花朵的她，在遊戲中的自家附近種滿了許多不同種類的花朵，布置得十分美輪美奐。

Husbans日前剛過90大壽，孫子知道她喜歡動物森友會，特別買了動森角色「西施惠」的娃娃等相關周邊，送給Husbans當作生日禮物。Husbans又驚又喜的同時，也表示自己明年過生日，甚至到了100歲，都會繼續遊玩動森，並與大家相見。

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