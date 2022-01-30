這些夯劇還沒追？過年爽躺在家 必看15部OTT話題新作

平常沒時間追劇？過年擔心疫情擴大、不想出門人擠人，各家OTT平台都有不少新劇、新片，可做為消化家裡年貨零食的好夥伴。下面介紹近期討論度高、好評不斷的各類戲劇與熱門電影，放完9天年假後不怕跟同事、同學聊天沒話題。

那年，我們的夏天

高中全校第一名女孩與最後一名男孩因拍攝紀錄片而相戀，分手多年後重逢，並在相隔10年後再度被電視台鎖定，不坦率的兩人被迫正視自己的真實情感，也帶來一場又酸又甜的愛情喜劇。

必看理由：拍攝風格清新唯美，小巧思令人會心一笑

主要演員：崔宇植、金多美、金聖喆、盧正義、李浚赫

播出平台：Netflix，共16集

衣袖紅鑲邊

改編自史實小說，講述視國家與百姓為人生最重要使命、把愛情擱置一邊的君主，與為了追求自身幸福而努力的幹練宮女，兩人之間淒美的宮廷羅曼史。

必看理由：高收視率、高話題度

主要演員：李俊昊、李世榮、姜勛

播出平台：friDay影音，共17集

酒鬼都市女人們

3個無酒不歡的30歲女子，每天下班後用酒交流一整天的酸甜苦辣，從工作、愛情與人生的課題中成長。

必看理由：學習如何將大煩惱化小、小煩惱化無

主要演員：李善彬、韓善伙、鄭恩地、崔始源

播出平台：friDay影音、myVideo、愛奇藝，共12集

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日劇

新聞記者

以前首相安倍晉三在任期間爆出的「森友學園事件」為素材，將日本真實發生的政治醜聞搬上螢幕，一名記者突破重重阻礙，全力追查貪腐真相。

必看理由：日劇女王領銜，日本電視台不敢拍的題材

主要演員：米倉涼子、綾野剛、橫濱流星

播出平台：Netflix，共6集

勿說是推理

頂著一顆爆炸頭的大學生，常針對生活中許多理所當然的事提出質疑、突破盲點。屢屢被捲進各種案件中的他，發揮智慧為警方解決棘手難題。

必看理由：令人耳目一新、風格獨特的推理喜劇

主要演員：菅田將暉、伊藤沙莉、尾上松也、筒井道隆

播出平台：friDay影音，跟播中

鎌倉殿的13人

平家盛世時代，原本在伊豆國過著安穩生活的北條武家，庇護被流放到伊豆的源賴朝後，進而推動了幕府時代，此劇講述北條義時成為鎌倉幕府第2代執政者的故事。

必看理由：國內OTT首度跟播NHK年度大河劇

主要演員：小栗旬、大泉洋、小池榮子、片岡愛之助、新垣結衣、山本耕史、中川大志、菅田將暉

播出平台：KKTV，跟播中

台劇

華燈初上

一樁1988年的命案，帶出以兩位媽媽桑為首，流連於北市條通內日式酒店的男女們，彼此間錯綜複雜的愛恨情仇。前兩季的懸疑、糾葛劇情引發劇迷高度討論，預訂在2月上架的第3季將解開所有謎團。

必看理由：台灣一線演員齊聚飆戲，再不看就跟不上第3季的討論

主要演員：林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、郭雪芙、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎

播出平台：Netflix，共24集分3季播出，目前已上架第1、2季

茶金

台灣首部海陸腔客語劇，以新竹北埔「茶葉大王」的故事為原型，講述1950年代，台灣最大茶葉公司因「4萬換1塊」政策一夕間債台高築，茶商千金帶領台灣茶走向世界、改變命運的過程。

必看理由：號稱最美台劇，服裝、造型、場景賞心悅目

主要演員：連俞涵、郭子乾、温昇豪、薛仕凌、黃健瑋、李杏、許安植

播出平台：公視+、中華電信MOD、Hami Video、Netflix、LINE TV、CATCHPLAY+、myVideo，共12集

國際橋牌社2

第1季描述1990年到1994年台灣解嚴後的民主化過程，第2季則是從1994年至1996年間，總統訪問康乃爾大學、首次總統直選、台海飛彈危機的背景中展開，以虛構角色演出真實在台灣上演的政治角力、外交困境，以及寫下民主新頁的故事。

必看理由：斥資上億，台灣罕見高成本政治劇

主要演員：楊烈、楊小黎、路斯明、蔡燦得、范宸菲、聶秉賢、蔣偉文

播出平台：LINE TV，共10集

國王排名

身為巨人族後代的波吉王子，未遺傳到父親伯斯王的強壯神力，天生又聾又啞、身材弱小，但他並未放棄自己，而是與影之一族的好朋友卡克踏上征途，堅定朝著成為國王的目標邁進。

必看理由：以可愛童趣的繪本式畫風描述殘酷故事，讓觀眾療癒又感動

主要聲優：日向未南、村瀨步、梶裕貴、佐藤利奈、坂本真綾、江口拓也

播出平台：KKTV、FriDay影音、myVideo、巴哈姆特動畫瘋，跟播中

鬼滅之刃-遊郭篇

解決「無限列車」事件後，炭治郎一行人隨著「音柱」宇髓天元前往鬼棲息的遊郭展開新任務。天元的三位忍者妻子在遊郭收集情報時失蹤，炭治郎與夥伴們為了調查真相，與潛伏於當地的上弦之陸•墮姬和妓夫太郎正面交鋒。

必看理由：熱潮橫掃全球的動畫，沒有不看的理由

主要聲優：花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、小西克幸、澤城美雪、逢坂良太、櫻井孝宏

播出平台：巴哈姆特動畫瘋、Netflix、KKTV、friDay影音、Yahoo TV、LiTV、LINE TV、myVideo、Hami Video、bilibili、愛奇藝，跟播中

進擊的巨人 The Final Season Part 2

百年前世界上出現了吃人的巨人，倖存的人類以三堵高牆及三個兵團抵禦他們，有一天超大型巨人與盔甲巨人突破了城牆，因此失去母親的艾連．葉卡決定加入兵團對抗。最後一季的故事來到超大型巨人首次入侵的6年後，長久以來住在牆中的人類終於踏上了海灘，他們能擁抱海洋彼端的自由嗎？

必看理由：動漫神作的最終結局

主要聲優：梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、神谷浩史、下野紘、小林ゆう、三上枝織、谷山紀章

播出平台：巴哈姆特動畫瘋、Hami Video、myVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、Yahoo TV、CATCHPLAY+、bilibili、愛奇藝、Netflix，跟播中

電影

千萬別抬頭

美國諷刺科幻片，劇情描述為了警告全人類即將有一顆彗星撞擊並摧毀地球，兩名天文學家四處展開媒體巡講，然而全球忙著關心別的事情，沒人有空理會他們。極其寫實暗諷當代社會現狀及人性縮影，讓這部片備受好評。

必看理由：美國國家評論協會獎年度十大電影

主要演員：李奧納多‧狄卡皮歐、珍妮佛‧勞倫斯、梅莉‧史翠普、凱特‧布蘭琪

播出平台：Netflix，片長2小時18分鐘

瀑布

一對平日相處偶有摩擦的平凡母女，母親經歷婚姻失敗後罹患思覺失調症，女兒則因同學確診進行隔離，兩人長時間共處，生活樣貌和彼此關係因此產生如瀑布般衝擊而來的巨大變化。

必看理由：榮獲第58屆金馬最佳劇情片、最佳女主角、最佳原著劇本與最佳原創配樂4大獎

主要演員：賈靜雯、王淨、李李仁、陳以文、劉亮佐、楊麗音、張少懷、許瑋甯、劉冠廷

播出平台：Netflix，片長2小時9分鐘

梅艷芳-導演版

還原一代巨星梅艷芳傳奇的一生。4歲就登台表演，參加歌唱大賽後踏入歌壇，成為風靡亞洲的百變女王，最後在病逝前舉辦感動萬人的告別演唱會，她將璀璨卻短暫的40年人生奉獻給舞台。導演版剪進電影所割捨的1小時未曝光片段，以劇集方式呈現。

必看理由：緬懷百變女王，重溫那段回不去的香江光輝歲月

主要演員：王丹妮、古天樂、林家棟、楊千嬅、劉俊謙

播出平台：Disney+ 2月2日上線，共5集

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