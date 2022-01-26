偷窺女神私下的一面！網友熱議20大女明星YouTube頻道

當女明星變成YouTuber～

以往我們總是透過電視機前認識女明星，彷彿有一種遙遠的距離，看著這些女神發光發熱，感覺自己非常平凡。隨著YouTube世代來臨，不少女明星也加入了YouTuber的行列，曝光私下生活、做自己的創意節目、拍攝聊天訪談，讓大家多了一個管道看到私下的她們，拉近了女星與粉絲之間的距離。

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了網友熱議、開設YouTube頻道的女明星們（頻道一年內須更新自製內容，MV、廣告業配不算），一起來看看你們喜歡的人有沒有在榜上吧～

image source：YT/曾之喬

20 鬼鬼 吳映潔

YouTube頻道：吳映潔 Gemma Wu

從《我愛黑澀會》出道的鬼鬼吳映潔，不但是許多人的童年，更是現在不少年輕男生喜歡的類型，總是古靈精怪，有著出其不意的驚喜。

近年把事業重心放回台灣的她開始經營起自家YouTube頻道，不但和阿喜、大文固定更新《G哩GA啦》podcast單元，還拍攝了大家都很愛的《WU MA LIFE》單元，可以看到更多私下的鬼鬼，還有她想和大家分享的趣事和生活，讓觀看的粉絲們在繁忙的生活中得到一點療癒和放鬆。

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17 袁艾菲

YouTube頻道：袁艾菲 AiFei

從綜藝節目《大學生了沒》出道的袁艾菲，先後經歷主持工作、出演多部偶像劇，去年更在《比悲傷更悲傷的故事：影集版》中飾演宮莉娜一角，受到不少網友的討論。

私下的她從2019年開始努力經營自己的YouTube頻道，經常分享自己與老公的生活與互動，閃閃惹人愛讓粉絲們狗糧吃到飽～不時和大家分享新屋裝潢、穿搭、保養和美妝等，讓喜歡她的女孩也能跟著一起變漂亮，從中看到她各種不同面向的精彩生活。

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15 泱泱

YouTube頻道：泱泱LYNN

從Lamigirls就備受矚目的泱泱，加入網路節目《木曜4超玩》後更是多了許多忠實粉絲，剛開始還被PTT網友稱她跟郭雪芙長得非常相像，也因此受到不少關注。

去年經紀約換到《木曜》的公司「隨身遊戲」後，她也開始擁有個人頻道，創造許多經典系列，無論是「這泱拍Vlog」、「跟著這泱買」、「泱喵日記」等單元，都有滿滿的泱式風格，流露可愛自然的模樣，每次上傳後都能讓粉絲們甘心狂刷多次也不膩～

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14 孟耿如

YouTube頻道：孟耿如 MENG

相信大家在多部經典偶像劇中都能看到她的身影，無論是《惡作劇2吻》、《我可能不會愛你》和《剩女保鏢》等都是紅極一時的台灣偶像劇，孟耿如在去年更當起了作家，出版了《不想往前，是為了給你來夢裡的空間》，非常多才多藝！

2021年7月開始，她更開始了自己YouTuber的身分，常常上傳Vlog的她，希望把自己演員、創作者、爸媽的女兒、黃子佼的老婆這些不同角色，在頻道中一一分享給大家，看著她活力滿滿的模樣，也讓粉絲感受快樂自在。

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11 許維恩

YouTube頻道：許維恩的秘密Channel

一向對於經營副業非常有興趣的許維恩，不僅經營過服飾品牌、娛樂公司「維恩原創」、雞白湯麵品牌、美容沙龍等，可說是事業女強人，發展得有聲有色。

去年7月開始她更開設自己的個人頻道，每次上傳影片都固定有破萬的觀看，人氣非常高漲～用心經營的她，設計了不同的單元系列包含「維恩跟你說」、「維恩私生活」、「維恩的體驗生活」、「維恩開箱之最」等，不過，當然最受粉絲關注的，就是常常敲碗希望可以看到更多她與老公王家梁有趣的互動，和大家一起分享甜蜜幸福的瞬間～

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10 溫妮

YouTube頻道：WINNI溫妮

從《大學生了沒》就開始受到關注的她，2017年更因Kid的介紹加入了網路節目《木曜4超玩》，踏入新媒體。因為身高和長相娃娃臉的關係，總是被稱作國民妹妹，讓許多男粉絲感受到初戀的滋味。

去年開始，溫妮也在頻道中和大家分享她發專輯的心路歷程，並開設「溫妮專輯誕生日記」單元，也能常常在「生活VLOG」中看到私下的她，甚至有許多粉絲愛屋及烏，連溫妮的妹妹也一起關注起來！

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7 Lulu黃路梓茵

YouTube頻道：Lulu黃路梓茵

從綜藝節目《大學生了沒》及模仿節目《超級模王大道》展露頭角的LULU，因模仿陶晶瑩受到許多關注，在當年更是《康熙來了》的常客。憑著她的實力，經常在重要典禮中擔任主持人，成為大家認可的紅毯、典禮主持。



2020年LULU經歷了一場拇指外翻的手術，也因此開啟她的YouTube個人頻道的經營，延續至今她還是會不定期的更新「Lulu在幹嘛･日常vlog」、「Lulu黃路梓茵【Lulu的家】」和「Lulu黃路梓茵【畫說Lulu】」等單元，和粉絲們一同分享私下不同面向的她，展現可愛、自然、多才多藝的風格。

4 趙小僑

YouTube頻道：趙小僑女人說

從七朵花團體出道，出演過《西街少年》、《王子變青蛙》、《愛情魔髮師》多部台灣經典偶像劇的趙小僑，2018年後把重心放到YouTube上，成為甜美可愛的斜槓YouTuber。

小僑之前也跟粉絲分享了試管嬰兒的經驗，讓網友們透過螢幕陪伴經歷這些時刻，更能感同身受理解她的快樂與痛苦。頻道中主題多元，無論是釣魚野炊、美妝保養、家庭生活、美食料理、特別挑戰都一一用影片記錄下來，可以感受到她用心經營的點點滴滴。

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2 曾之喬

YouTube頻道：曾之喬 chiaochiaotzeng

從14歲就以團體Sweety團體出道的曾之喬，在演藝圈勇於嘗試，擔任偶像劇女主角、出唱片、演電影、主持、出書等，幾乎可說是樣樣精通。

從2020年開始，她開始經營起自己的YouTube頻道，用真心自在的語氣與其他女星聊天訪談，讓觀眾更了解她們的心路歷程。除了有著名單元「聊姐了解」外，更有「我是在演藝圈長大的」系列，用心挑選來賓與主題，讓網友們都能發現她的真誠與熱情，在每一個影片中所帶出的溫暖，螢幕前的網友時常感動回饋，紛紛被療癒了起來。

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1 王思佳

YouTube頻道：王思佳的王美頻道Beauty Wang

女王般的氣勢、永遠充滿自信美麗，她就是王思佳，總是為綜藝節目增添許多內容與效果，成為許多製作單位熱愛發通告的藝人。

專屬漂亮姊姊的「王美頻道」一開驚人，短短的時間就獲得相當厲害的口碑與關注度，用浮誇的方式分享生活點滴，包含「王美掏心室」、「仙姑來解答」、「姐姐生活」、「姊姊開箱」等有趣單元，可以看到許多粉紅華麗控的她私下收藏，前陣子更與專門揭秘《康熙來了》小本本內容的「博仔TV」合作，吸引不少康熙鐵粉朝聖觀看，笑果跟效果都給得誠意滿滿！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月22日至2022年01月21日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『女明星轉戰YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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