德誼數位推全新會員App 提供分級福利優惠、可與遠傳會員連動

德誼數位宣布推全新會員app，將以分級福利優惠提供不同折價與專屬福利，同時也能與遠傳會員連動，並且透過消費累積遠傳幣，藉此用於遠傳旗下服務。另外，因應農曆新年即將到來，德誼數位同步推出限量虎年福袋，預計以全台限量1600組形式提供，另外更提供加碼抽出價值近9萬元的蘋果商品大全配獎項。

在新版會員app中，德誼數位將以累積消費金額區分會員等級，藉此提供分級福利優惠，使用者下載app且完成註冊即可成為一般會員，而年度累積消費金額達新台幣1萬元以上，即可成為金牌會員，超過新台幣6萬元以上即可成為白金會員，消費金額累積超過12萬元則可晉升黑卡會員。

晉升成白金會員之後，若累積消費未滿新台幣3萬元，隔年則調整為金牌會員身分，而當累積消費超過新台幣3萬元時，即可維持白金會員身分，至於累積消費超過新台幣6萬元，則可晉升為黑卡會員。

而透過德誼數位或app註冊成為會員後，即可獲得100元配件購物金作為入會禮，並且立即享有會員福利，而不同等級會員更提供新品或課程預約，以及優先通知權益，另外也提供不定時活動與點數加贈，並且提供德誼數位門市購買商品免費代轉送，以及iPhone、iPad、Apple Watch產品免費原廠健檢服務。

此外，從今年2月起購買iPhone、iPad、Mac全系列，以及Apple Watch任一商品，並且至德誼數位活動網站登錄序號，即可參加週週送遠傳幣活動，每週限量250名，如當週登錄額滿，則提前關閉登錄功能。同時，不同會員等級所獲得加贈倍數也不一樣，例如白金會員將以1.5倍計算，黑卡會員則以2倍計算。

至於新版會員app亦可與遠傳心生活會員連動，在app中獲取的遠傳幣亦可用於遠傳心生活app，或是friDay購物服務。

除了宣布推出新版會員app，德誼數位更宣布推出雙倍價值的新春開運福袋，預計從1月27日起透過全台德誼數位門市與遠傳心生活app限量銷售1600組，其中以新台幣999元價格銷售的福袋，內容物價值保證超過新台幣2000元，有機會獲得包含AirTag、智慧插座、行動電源等多項好禮，並且隨機附贈限量迪士尼的新年版商品。

隨袋亦有的「金虎年好友分享優惠券」與「福虎生風開運刮刮卡」，其中刮刮卡獎項包含Apple Watch SE、AirPods (第3代)與HomePod Mini等超值好禮，而透過刮刮卡上的抽獎序號完成登入，即可參加蘋果大全配抽獎，頭獎組合包含MacBook Air、iPhone 13、iPad (第9代)、Apple Watch Series 7、HomePod mini、AirPods (第3代)，總價值將近新台幣9萬元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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