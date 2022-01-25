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IG虎年貼圖29日登場 臉書推新年AR濾鏡

中央社 / 台北25日電

農曆虎年即將到來，Meta公司今天宣布將從1月29日起在影像社群平台Instagram推出虎年相關系列貼圖，並可在Facebook（臉書）上使用農曆新年擴增實境（AR）創意濾鏡。

Meta發布新聞資料說明，Instagram與創作者@opheliapangg合作推出虎年專屬系列貼圖，可在限時動態使用。

另外，自2月1日起，當Instagram用戶在限時動態使用虎年專屬貼圖，所有相關的限時動態將集結在限時動態最左側的位置，可優先瀏覽來自不同創作者或作者分享的內容。

為讓人們體驗用科技創意拜年的樂趣，臉書也將推出AR濾鏡特效，民眾開啟濾鏡即可透過趣味形式，張嘴品嚐各式年節佳餚，同款濾鏡也可在Instagram上使用。

Instagram 貼圖

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