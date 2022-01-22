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爆乳鋼琴女YouTuber「不露臉才香？」 鄉民挖出正面照驚呆：PR頂標

聯合新聞網 / 綜合報導
爆乳鋼琴YouTuber「Pan Piano」的露臉照被網友挖出。圖／取自PTT
爆乳鋼琴YouTuber「Pan Piano」的露臉照被網友挖出。圖／取自PTT

爆乳鋼琴女教師「Pan Piano」（小P）不僅琴彈得好，身材更是玲瓏有致，最近更被網友發現頻道風格轉變而引起討論，有網友便認為不露臉會是她未來的劣勢，沒想到遭網友反彈，更有人挖出小P的露臉照，表示她依然有優勢。

但有網友對於這樣的轉變感到，一名網友在PTT上發文，認為Pan Piano雖然可謂在台灣鋼琴YouTuber界獨霸一方，「但是她失去了些什麼？」並表示「一路看下來感覺她越穿越少的感覺，有種看變身的感覺呢」。多數網友在文章底下回應「沒有失去什麼啊」、「沒失去什麼啊，越賺越多」、「失去輸的感覺」、「失去貧窮的感覺」。

也有網友認真分析，指出Pan Piano失去的東西倒不是布料多寡，而是公開商演的機會。該網友表示，Pan Piano從不露臉，因此得以保持神祕感，滿足粉絲的幻想，加上疫情關係，許多人只能待在家裡，所以Pan Piano的頻道訂閱量跟影片流量才能衝高。但未來疫情影響減弱後，Pan Piano會需要出席線下活動，該網友推測，Pan Piano重視隱私，但她無法每場表演都戴著面具演出，畢竟不是每個動漫角色都能戴面具，如此一來，恐較難接到公開商演的機會。

然而，網友們持相反看法，表示「這種流量比商演還好賺」、「不露臉好處那麼多，傻子才露」、「說不定人家不差錢，擔心啥」、「已經完整露過臉的反而失去優勢」，也有網友指出，其實Pan Piano早就露臉了。隨後，更有網友挖出Pan Piano的全身照，表示她早期的網站個人介紹就有放出照片。

照片一出，有網友就說「幻象破滅」、「就學校音樂老師的樣子」。但多數網友認為Pan Piano依然是正妹，「整理一下，再搭配逆天的身材跟cos服，她直接進cos圈也會爆紅啦」、「蠻正的啊」、「這很正好嗎」、「沒化妝這樣算漂亮了」、「這個臉配那個身材真的中有偏上了」。

爆乳鋼琴YouTuber「Pan Piano」的露臉照被網友挖出。圖／取自PTT
爆乳鋼琴YouTuber「Pan Piano」的露臉照被網友挖出。圖／取自PTT
爆乳鋼琴女教師「Pan Piano」（小P）不僅琴彈得好，身材更是玲瓏有致。圖／取自Instagram
爆乳鋼琴女教師「Pan Piano」（小P）不僅琴彈得好，身材更是玲瓏有致。圖／取自Instagram

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