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7月起不再免費！針對原G Suite免費版企業用戶 Google將開始收費

聯合新聞網 / 楊又肇

從最早的Google Apps for Work到後來的G Suite，同時在去年更名為Google Workspace的線上協同作業平台服務，Google稍早確認將從今年7月開始取消原本從G Suite名稱時期提供的免費使用版本。

依照Google說明，原本使用G Suite免費版本的企業用戶，將必須從今年5月1日起陸續移轉至付費版本的Google Workspace，並且預計在7月1日以前全數移轉。

而在7月1日以前，Google依然不會針對這些企業用戶收費，同時會以用戶選擇方案進行移轉，若用戶始終未作選擇，則會以最基礎版本移轉，同時若從7月1日起未設定付費方式的話，就會被暫停服務使用權益。

為了讓原先使用免費版本的企業用戶順利移轉，Google將會針對這些用戶提供比起現行Google Workspace付費方案更低的價格優惠，預期會比每月6美元還低。

不過，此次調整僅針對過去使用G Suite免費方案的企業用戶，對於一般Google服務用戶並不受影響，而包含教育機構與非營利組織使用部分也不會作調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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