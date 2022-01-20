爆乳鋼琴YouTuber「換露這邊」 這片神秘領域讓男粉暴動：真香啊

擁有300萬粉絲訂閱的台灣女YouTuber爆乳鋼琴女教師「Pan Piano」（小P）雖從未露臉，但她不僅琴彈得好，身材更是玲瓏有致，讓許多男粉絲看了直呼「戀愛」；不過，最近卻有網友發現小P似乎轉變風格，令粉絲再度瘋狂。

這名網友在PTT發起討論「Pan Piano最近強攻下半身了？」他觀察發現素有「台灣最強YouTuber」之稱的Pan Piano（小P）似乎漸漸將影片重點「從上半身轉移到下半身」，原本大家看得有點膩了，能露就那個範圍，但最近卻發現小P開始穿細綁帶內褲，讓原PO不禁興奮大呼「小P轉攻下半身是不是傑出的一手？」

從Pan Piano的頻道和IG粉絲頁觀察，可以發現小P近來的影片首圖以展示「絕對領域」（指穿著露在過膝襪、超短裙或短褲之間裸露的大腿部分）為多數，與以往著重展現上半身的風格產生些微差異。

文章曝光後讓網友暴動了，紛紛留言「不得不說她很懂大家想看的」、「若隱若現讓人更有幻想的空間」、「真香！小P都知道宅宅最愛看的是什麼耶！」、「不露臉才有想像空間」，更有網友總結，「小P就是春天腿、夏天奶、秋天腰、冬天絕對領域，懂嗎？」、「四季皆有不同美景欣賞」。

有粉絲發現小P似乎悄悄轉換風格。 圖／取自Instagram

有粉絲發現小P似乎悄悄轉換風格。 圖／圖擷自 Pan Piano

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