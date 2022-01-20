快訊

北市證實國家音樂廳、兩廳院春水堂增確診足跡 指揮中心回應

數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爆乳鋼琴YouTuber「換露這邊」 這片神秘領域讓男粉暴動：真香啊

聯合新聞網 / 綜合報導
有粉絲發現小P似乎悄悄轉換風格。 圖／取自Instagram
有粉絲發現小P似乎悄悄轉換風格。 圖／取自Instagram

擁有300萬粉絲訂閱的台灣女YouTuber爆乳鋼琴女教師「Pan Piano」（小P）雖從未露臉，但她不僅琴彈得好，身材更是玲瓏有致，讓許多男粉絲看了直呼「戀愛」；不過，最近卻有網友發現小P似乎轉變風格，令粉絲再度瘋狂。

這名網友在PTT發起討論「Pan Piano最近強攻下半身了？」他觀察發現素有「台灣最強YouTuber」之稱的Pan Piano（小P）似乎漸漸將影片重點「從上半身轉移到下半身」，原本大家看得有點膩了，能露就那個範圍，但最近卻發現小P開始穿細綁帶內褲，讓原PO不禁興奮大呼「小P轉攻下半身是不是傑出的一手？」

從Pan Piano的頻道和IG粉絲頁觀察，可以發現小P近來的影片首圖以展示「絕對領域」（指穿著露在過膝襪、超短裙或短褲之間裸露的大腿部分）為多數，與以往著重展現上半身的風格產生些微差異。

文章曝光後讓網友暴動了，紛紛留言「不得不說她很懂大家想看的」、「若隱若現讓人更有幻想的空間」、「真香！小P都知道宅宅最愛看的是什麼耶！」、「不露臉才有想像空間」，更有網友總結，「小P就是春天腿、夏天奶、秋天腰、冬天絕對領域，懂嗎？」、「四季皆有不同美景欣賞」。

有粉絲發現小P似乎悄悄轉換風格。 圖／取自Instagram
有粉絲發現小P似乎悄悄轉換風格。 圖／取自Instagram

有粉絲發現小P似乎悄悄轉換風格。 圖／圖擷自Pan Piano
有粉絲發現小P似乎悄悄轉換風格。 圖／圖擷自Pan Piano

YouTuber

延伸閱讀

ØZI的「Ø」怎麼打？ 手機、電腦這樣輸入秒跟上

成人片慘獲2星負評！AV女優「這舉動」玩弄章魚燒 大阪人怒了

全公司的「Alt鍵」都被偷走！兇手竟是老闆 員工悲吐背後原因

維修送原廠、手機專修店差很大！網友慘曝經驗：只是殺料拼裝

相關新聞

爆乳鋼琴YouTuber「換露這邊」 這片神秘領域讓男粉暴動：真香啊

擁有300萬粉絲訂閱的台灣女YouTuber爆乳鋼琴女教師「Pan Piano」（小P）雖從未露臉，但她不僅琴彈得好，身材更是玲瓏有致，讓許多男粉絲看了直呼「戀愛」；不過，最近卻有網友發現小P似乎轉變

Instagram爭取網紅流量 試驗美國創作者向訂閱粉絲收費

熱門社交網路平台Instagram（IG）今天宣布，將開放一些美國的內容創作者向訂閱的粉絲收費，好讓受歡迎的用戶能有管道...

難吸引足夠觀看量 YouTube原創影片內容將走入歷史

依照YouTube商務長Robert Kyncl說明，未來將不會再繼續投資YouTube原創影片內容，同時原本負責YouTube原創影片內容的負責人Susanne Daniels也確定會在今年3月1日離開。

疫情改變人們生活 社群數據分析：生活狀態「回不去了」！

疫情改變了人們的生活，特別去年台灣在五月進入三級警戒，民眾將近三個月居家辦公、在家上課，更大幅改變許多習慣；只要有人社群...

影片教你做／Excel做萬年日曆 3招做好做滿永久使用！

覺得新的一年一到，又要買一本新的日曆本，或是DIY「手動」更新日曆很麻煩嗎？YouTube頻道「Meiko微課頻道」手把手教你用Excel製作年曆，並利用函數、「開發人員」裡的「微調按鈕」及「格式化條件」，就可以依年度切換日期與星期、輸入假日及國定假日後顯示紅色字體、甚至是自己想要的日期凸顯特別顏色皆能發揮，讓年曆「永久使用」，超級方便。

華納媒體執行長：將使HBO Max用戶人數趕上Netflix、Disney+

華納媒體執行長Jason Kilar近期受訪時表示，將使旗下串流影音服務HBO Max用戶人數縮減與Netflix、Disney+之間差距。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。