快訊

俄國將出征烏克蘭？拜登的錯亂警告與北約的旁觀者不救

1月21日起進出八大娛樂場所 須出示疫苗完整接種紀錄

Google Play遊戲測試版在台上線 首波遊戲逾20款

中央社 / 台北20日電

Google Play線上商店今天宣布在台灣推出「Google Play遊戲」測試版，包含20多款遊戲，玩家可透過電腦下載或將手機遊戲結合鍵盤、滑鼠等裝置連動使用。

Google發布新聞稿說明，只要藉由Google帳戶登入，即可同步各裝置上的Google Play遊戲進度和資料庫。對開發者來說，Google Play遊戲有望協助拓展玩家族群，並透過產品遊戲體驗與便利性，提升玩家黏著度，延續產品生命週期。

Google Play目前在台灣、香港、韓國三地推出Google Play遊戲測試版，未來將陸續增加遊戲陣容。

Google研究調查發現，台灣玩家使用Android模擬器的時間占整體遊戲時間達15%，名列全球第一；使用模擬器玩前10大熱門手遊所花費的時間高達35%。

Google調查顯示，在全球玩家的整體模擬器使用時間中，高達23%由台灣玩家所貢獻，遠超過排名第2、占比17%的韓國。除了遊戲時間長度驚人外，台灣玩家在模擬器上進行遊戲內消費的金額，名列全球第2，僅次於韓國。

根據調研機構Newzoo的數據，全球遊戲市場在2023年將具備高達2046億美元（約新台幣5.66兆元）的產值，成長幅度驚人，超越電影、OTT串流影音平台與音樂產業個別的全球產值，顯示遊戲已經成為娛樂產業的重要領域。

數據顯示，手遊市場將成為未來幾年發展最快速的遊戲類別。以2021年來看，手遊在全球創造907億美元的收益，貢獻遊戲市場全年度逾5成的收益。

台灣手機遊戲市場產值也長期名列前茅，根據2020年App Annie的調查數據，台灣手遊營收居全球第7，且台灣每名付費玩家產生的營收排全球第3名、每名玩家產生的營收名列全球第6，年度營收成長高達20%。

Google Google Play 手遊

延伸閱讀

難吸引足夠觀看量 YouTube原創影片內容將走入歷史

「禾餘麥酒」失言遭橋牌社導演喊背骨！ 台派失望抵制 意外湧韓粉刷五星

Google TV傳在電視體驗加入智慧家庭連動、健身項目

中國RPG新作《昭和米國物語》未發售已有山寨手遊 名稱一字不差照搬

相關新聞

難吸引足夠觀看量 YouTube原創影片內容將走入歷史

依照YouTube商務長Robert Kyncl說明，未來將不會再繼續投資YouTube原創影片內容，同時原本負責YouTube原創影片內容的負責人Susanne Daniels也確定會在今年3月1日離開。

疫情改變人們生活 社群數據分析：生活狀態「回不去了」！

疫情改變了人們的生活，特別去年台灣在五月進入三級警戒，民眾將近三個月居家辦公、在家上課，更大幅改變許多習慣；只要有人社群...

影片教你做／Excel做萬年日曆 3招做好做滿永久使用！

覺得新的一年一到，又要買一本新的日曆本，或是DIY「手動」更新日曆很麻煩嗎？YouTube頻道「Meiko微課頻道」手把手教你用Excel製作年曆，並利用函數、「開發人員」裡的「微調按鈕」及「格式化條件」，就可以依年度切換日期與星期、輸入假日及國定假日後顯示紅色字體、甚至是自己想要的日期凸顯特別顏色皆能發揮，讓年曆「永久使用」，超級方便。

華納媒體執行長：將使HBO Max用戶人數趕上Netflix、Disney+

華納媒體執行長Jason Kilar近期受訪時表示，將使旗下串流影音服務HBO Max用戶人數縮減與Netflix、Disney+之間差距。

傳綠色訊息被嫌「噁」，用iMessage藍色才上道？iPhone如何洗腦年輕人

紐約一名24歲的研究生馬赫（Jocelyn Maher）說，她的妹妹曾經嘲笑她的交往對象，用Android手機跟她傳訊息，「天啊！他的訊息是綠色的，妳還真的跟他約會，太噁了！」馬赫的妹妹當時說。

100個免費大頭貼素材隨你用！Free Userpics Pack色彩風格多元、還能商用

如果要開發軟體、網站或應用程式，可能會需要一些測試圖片，除了從免費圖庫或免費圖示相關網站搜尋素材，也會有用到使用者大頭貼的情境，舉例來說，開發者顯示多個不同的測試帳戶會設定不同頭像模擬真正操作的樣式，或是在進行展示、製作擷圖時以一些範例頭像替代。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。