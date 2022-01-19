疫情改變人們生活 社群數據分析：生活狀態「回不去了」！

疫情改變了人們的生活，特別去年台灣在五月進入三級警戒，民眾將近三個月居家辦公、在家上課，更大幅改變許多習慣；只要有人社群顧問有限公司針對台灣臉書粉絲專頁，進行去年一整年的社群貼文留言討論分析，昨天發布成果，從數據發現，就算人們生活慢慢回歸正常，有些事情也已經成為常態習慣，原本的狀態已經「回不去了」。

去年五月十九日疫情進入三級警戒、居家防疫期間，透過社群數據密碼，整理出許多有趣的發現，包括在家工作（Work from home）、外送外帶、居家運動、線上學習的討論量顯著增加。雖然從五月高峰後，相關討論量隨疫情趨緩持續下降，但從分析數據可見，即使到了去年十二月，討論量還是比五月前都高。

另外，三級警戒宣布後，外送平台討論量大幅增加，各行業也推陳出新，打破空間限制，把體驗帶到消費者面前，如餐飲業者推出台南知名小吃綜合備戰包、燒肉業者推出整組燒肉用具、衣服、肉品，藝術家、博物館舉辦線上展覽，簡報、語言、料理、烘焙授課業者，也將線下的專業轉移到線上直播或製作影片教學。

「家」的討論也相當有趣，去年討論的一百三十五萬餘留言中，可以看到疫情下，民眾讓家變成了健身房、辦公室、用餐區、影視娛樂中心、約會的地點；只要有人公司執行長陳思傑觀察，民眾雖然生活型態改變，相關需求依然存在，只是轉為居家、線上，業者如果以過去成功的核心概念轉型，就能跟上民眾的腳步。

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